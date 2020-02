Chân dung nam diễn viên nổi tiếng gặp phiền phức vì quá giống Tuấn “khỉ“

Gần đây các diễn đàn lan truyền ảnh ghép giữa Tuấn "khỉ" - bị can gây ra vụ xả súng ở Củ Chi và diễn viên Đình Hiếu vì ngoại hình giữa hai người có nhiều nét tương đồng. Chính điều này vô tình gây phiền phức cho diễn viên Đình Hiếu. Trên trang cá nhân, nam diễn viên bày tỏ: "Nổi lên nhờ một tên sát thủ... rớt nước mắt... cám ơn". Anh cũng chia sẻ có nhiều người bất ngờ kết bạn với anh thời điểm này: "Quá nhiều người kết bạn .. thời điểm nhạy cảm quá...". Chia sẻ về việc bị ghép hình với Tuấn "khỉ", Đình Hiếu chia sẻ anh không mấy bận tâm và cho rằng bản thân không hề giống Tuấn "khỉ". “Tôi không biết ai ghép ảnh và mục đích của họ là gì. Tôi không quan tâm lắm. Tôi thấy mình chả giống Tuấn “khỉ” chút nào. Tôi đẹp trai hơn hắn nhiều. Tôi biết có người giống hắn hơn. Bạn bè mang tôi ra trêu rồi cũng xong”, Đình Hiếu chia sẻ với Dân Việt.Diễn viên Đình Hiếu sinh năm 1980 ở TP. HCM. Anh là gương mặt quen thuộc của làng nghệ thuật phía Nam. Đình Hiếu từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như: "Hương phù sa", "Nghề báo", "Gọi giấc mơ về", "Sóng gió cuộc đời", "Cổng mặt trời", "Ông trùm"... Đình Hiếu hóa trang khác lạ khi đi quay phim ở Bảo Lộc. Nam diễn viên thân thiện ở ngoài đời thường. Đình Hiếu thân thiết bên diễn viên Hiếu Hiền. Nam diễn viên đóng cặp với Thanh Hiền trong một bộ phim. Diễn viên Đình Hiếu chụp ảnh cùng diễn viên Huỳnh Kiến An. Đình Hiếu và diễn viên Kiến An tham gia phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt. Ngoài diễn xuất, Đình Hiếu còn được biết đến với vai trò MC trong các chương trình như: 7 ngày vui sống (VTV1), Chuyến xe nhân ái (TH Vĩnh Long), Bạn của đất (TH Kiên Giang).... Xem video giới thiệu phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt. Nguồn Youtube:

