Chân dung nam diễn viên Ấn Độ đóng cùng Khả Ngân trong phim mới

Phim hợp tác ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ Love in Vietnam có sự tham gia của Khả Ngân và Shantanu Maheshwari. Ảnh: FBNV. Trong phim mới, Khả Ngân và Shantanu Maheshwari vào vai đôi tình nhân. Cả hai sẽ nói tiếng Anh hoàn toàn. Ảnh: VTV. Shantanu Maheshwari sinh năm 1991, là diễn viên, vũ công, biên đạo múa và người dẫn chương trình. Ảnh: FBNV.Bạn trai màn ảnh của Khả Ngân đóng nhiều bộ phim như Tooth Pari: When love bites, Medically yours, Campus beats, Something like love, Special day. Ảnh: FBNV. Shantanu đam mê nhảy múa từ nhỏ. Ảnh: FBNV. Trước khi làm diễn viên, anh tham gia nhiều chương trình khiêu vũ trên truyền hình. Ảnh: Instagram. Nam diễn viên người Ấn Độ không chỉ tài năng mà còn điển trai. Ảnh: FBNV. Đằng sau ánh đèn sân khấu, Shantanu thường xuyên đi du lịch. Ảnh: FBNV. Nam diễn viên chia sẻ, anh muốn khám phá những địa điểm mới. Ảnh: FBNV. "Đối với tôi, du lịch không chỉ là một hoạt động giải trí mà còn một hành trình để thay đổi cuộc sống", tài tử người Ấn Độ cho hay. Ảnh: FBNV. Xem trailer phim "11 tháng 5 ngày". Nguồn VTV

