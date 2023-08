Chân dung hai hoa hậu gốc Bình Định gây ồn ào sau đăng quang

Tháng 7, Huỳnh Trần Ý Nhi giành vương miện Miss World Vietnam 2023 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Không lâu sau chung kết, người đẹp gốc Bình Định khiến khán giả thất vọng vì vướng lùm xùm. Ảnh: Fanpage. Ồn ào của Hoa hậu Ý Nhi bắt đầu khi cô chia sẻ “bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi”, "bạn bè uống trà sữa, tôi đi thi hoa hậu". Chưa dừng lại ở đó, khi được yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng ở Bình Định, cô đáp: “Em, nhà thơ Hàn Mặc Tử và vua Quang Trung”. Ảnh: Fanpage. Dư luận phản ứng mạnh mẽ trước các phát ngôn của Ý Nhi. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng chỉ trích Ý Nhi quá đề cao bản thân. Các hội nhóm antifan của nàng hậu mọc lên như nấm với số lượng thành viên ngày càng tăng. Một số khán giả còn cho rằng Ý Nhi nên trả vương miện. Ảnh: Fanpage. Ý Nhi gửi lời xin lỗi đến khán giả vì những sai sót của mình. Tuy nhiên, sau ồn ào phát ngôn kể tên ba người nổi tiếng ở Bình Định, người đẹp giữ im lặng, khóa trang cá nhân. Ảnh: Fanpage. Khủng hoảng truyền thông của Ý Nhi được xem là bài học đắt giá cho các hoa hậu. Ảnh: Fanpage. Trước Ý Nhi, cũng có một người đẹp gốc Bình Định gây ồn ào sau khi đăng quang. Đó là Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: FBNV. Hồi tháng 3, Nguyễn Thị Thảo đăng quang cuộc thi Miss Business Global 2023 - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023. Sau chung kết, cô ghi điểm khi cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng có được để làm công tác thiện nguyện. Ảnh: Doanh Nghiệp Hội Nhập. Sau khi đăng quang, người đẹp gốc Bình Định tham gia một số chương trình. Trong ảnh, Nguyễn Thị Thảo trình diễn thời trang hồi tháng 4. Ảnh: Nông Thôn Phát Triển. Tháng 7, ông Bezi Đường - đại diện ban tổ chức (BTC) chia sẻ trên Báo Giao Thông về 4 lý do tước vương miện của Nguyễn Thị Thảo, gồm: “Thái độ làm việc và tác phong không tôn trọng BTC: BTC thường xuyên nhắn tin về lịch làm việc kế hoạch truyền thông hàng tuần cho Nguyễn Thị Thảo và ê-kíp nhưng không nhận được phản hồi. Mặc dù BTC đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng trên vẫn không thay đổi. Trách nhiệm làm việc: Nhận vật phẩm của đơn vị tài trợ nhưng không thông báo cho BTC. Đến khi đối tác thông báo, BTC mới biết và yêu cầu Nguyễn Thị Thảo trả lại nhưng lúc này cô trả lại một vật phẩm hoàn toàn khác. Khi được đối tác xác nhận, thí sinh thông báo đã làm mất nhưng không đề cập đến trách nhiệm và phía BTC phải bồi thường cho khách hàng…". Ảnh: FBNV. "…Giá trị hình ảnh: Từ sau khi đăng quang, không giữ được hình ảnh hoa hậu theo tiêu chí của BTC, mặc dù BTC đã đưa ra định hướng và quy tắc ngay từ sau khi đăng quang nhưng nhận được thái độ không hợp tác từ bạn. Không đảm bảo tính mật thông tin: Trong quá trình làm việc và trao đổi thông tin cá nhân, Nguyễn Thị Thảo tự ý chụp đoạn tin nhắn nội bộ và gửi đi cho khách hàng mà chưa được sự đồng ý của BTC". Ảnh: FBNV. Nguyễn Thị Thảo cho rằng cả bốn lý do từ phía BTC đưa ra đều không thuyết phục. Cô chia sẻ, kể từ khi đăng quang, BTC chỉ hỗ trợ công việc một vài lần, còn lại do cô cùng ê-kíp tự bỏ tiền, công sức để tìm kiếm cơ hội và đầu tư hình ảnh mỗi lần xuất hiện. Nguyễn Thị Thảo còn muốn BTC làm rõ về chiếc vương miện hoa hậu từng được giới thiệu có giá trị 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi cô mang vương miện đi kiểm định, vương miện lại được đánh giá là hàng giả. Ảnh: Vietnamnet. Ông Bezi Đường giải thích, ngay từ khi giới thiệu vương miện, nhà tài trợ đã khẳng định chiếc vương miện có giá trị vật chất không cao, giá trị nằm ở hình ảnh, ý nghĩa biểu tượng và được đặt đúng vị trí, gắn với thông điệp cuộc thi. Sau khi tước vương miện của Nguyễn Thị Thảo, ban tổ chức trao cho Alisa Miskovska (ngoài cùng bên trái) - cô từng là á hậu 1. Ảnh: Người Lao Động. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

