Chân dung diễn viên Lee Ji Han thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon

Ngày 30/10 truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Ji Han đã thiệt mạng trong thảm kịch Itaewon. (Ảnh: Nate) Lee Ji Han bắt đầu nổi tiếng khi tham gia show truyền hình thực tế "Produce 101" vào năm 2017. (Ảnh: Instagram) Sau đó, Lee Ji Han tham gia bộ phim "Today Was Another Nam Hyun Day”. (Ảnh: Instagram) Theo công ty quản lý của nam diễn viên 24 tuổi, anh là một người tích cực và trong sáng. (Ảnh: Mnet/Produce 101). Các nhân chứng có mặt tại vụ giẫm đạp cho biết, Lee Ji Han cố cứu một bé gái ra khỏi đám đông và khi bé thoát ra ngoài thì anh bị kẹt lại. (Ảnh: Instagram) Rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc đã gửi lời chia buồn khi biết Lee Ji Han qua đời ở tuổi 24. (Ảnh: Instagram) Lee Ji H trong web drama "Dream of Butterfly" (2019). (Ảnh: Tangkapan) Trước khi thảm kịch xảy ra, anh đang quay dở dang bộ drama đài MBC "Season of Kkokdu". Đám tang Ji Han diễn ra vào ngày 1/11 tại nhà tang lễ bệnh viện Myongji. Xem video "Hóa trang cho lễ hội Halloween". Nguồn Tri thức và Cuộc sống

