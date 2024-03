Chae Soo Bin - diễn viên nữ đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024

Trang web KingChoice gần đây tổ chức cuộc bình chọn kéo dài một tháng để tìm ra diễn viên nữ đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024. Từ 35 đề cử, Chae Soo Bin vươn lên dẫn đầu với 172.469 lượt bình chọn. Cuộc bình chọn có sự tham của 500.000 người. Kết quả của Chae Soo Bin gây bất ngờ bởi cô vượt qua những đồng nghiệp nổi tiếng với vẻ ngoài nổi trội như Song Hye Kyo, Jisoo, Suzy, Han Hyo Joo… Nữ diễn viên sinh năm 1994 đã tham gia nhiều bộ phim Mây họa ánh trăng, Rebel: Thief Who Stole the People, Thiên hạ đệ nhất giao hàng… nhưng chưa có dấu ấn nổi trội. Trước đó, Chae Soo Bin cũng ít xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc của các nữ diễn viên Hàn Quốc. Ảnh: Soobinms. Đứng thứ 2 trong cuộc bình chọn là Go Yoon Jung với 142.838 phiếu bầu. Go Yoon Jung có gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao. Vẻ đẹp của nữ diễn viên thường được ví như búp bê. Go Yoon Jung sinh năm 1996, lần đầu đóng phim là dự án Chàng trai ngoại cảm vào năm 2019. Sau đó, cô được biết tới nhiều hơn nhờ Sweet Home: Thế giới ma quái, Hoàn hồn 2 và Moving. Nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với bộ phim Wise Resident Life mô tả cuộc sống và tình bạn của các giáo sư, bác sĩ tại bệnh viện. Phim dự kiến phát hành trên tvN vào nửa đầu năm. Tháng 1/2023, ảnh tốt nghiệp của Go Yoon Jung lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ. Lý do là trong hình, Go Yoon Jung được nhận xét khác biệt so với hiện tại. Sau đó, công ty quản lý của Go Yoon Jung cho biết sẽ khởi kiện những ai tung tin sai sự thật. Ảnh: Marie Claire. Song Hye Kyo nhận được 59.599 phiếu bầu và đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn. Nhan sắc của Song Hye Kyo vốn nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ phim ảnh Hàn Quốc. Thời gian qua, nữ diễn viên liên tục tỏa sáng ở các sự kiện, chẳng hạn Paris Couture Week. Ở tuổi 43, Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Song Hye Kyo từng vướng tranh cãi diễn xuất kém dù vào nghề nhiều năm và nhan sắc mới là yếu tố nổi bật nhất khi khán giả nhớ đến cô. Tuy nhiên, với dự án The Glory tạo được tiếng vang trên thị trường, Song Hye Kyo đã lột xác về diễn xuất. Thể hiện của cô trong phim được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: Vogue Korea, Kyo1122. Jisoo nhận được 40.145 phiếu bầu và giữ hạng 4. Chị cả của BlackPink có vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch. Vừa qua, Jisoo xác nhận thành lập công ty riêng mang tên Blissoo. Đặc biệt, Jisoo và Chae Soo Bin chuẩn bị gặp nhau trong bộ phim Omniscient Reader’s Viewpoint. Phim còn có sự tham gia của Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Shin Seung Ho, Nana, Park Ho San, Choi Young Jun. Jisoo vào vai Lee Ji Hye, đồng nghiệp cùng Yoo Jung Hyuk (Lee Min Ho đảm nhận) vượt qua nhiều khủng hoảng bằng sức mạnh chiến đấu tuyệt vời. Đây cũng là nhân vật đồng hành cùng Kim Dok Ja (Anh Hyo Seop) trong hành trình giải cứu thế giới. Ảnh: Sooyaaa. Park Bo Young được mệnh danh diễn viên "trẻ mãi không già" nhờ gương mặt trẻ trung, đáng yêu, luôn tràn đầy năng lượng. Ở tuổi 34 và với vóc dáng nhỏ nhắn, Park Bo Young được khen ngợi không thay đổi nhiều so với thời điểm mới vào nghề. Trong cuộc bình chọn, cô đứng hạng 5 với 22.202 phiếu bầu. Gần đây, cô gặp gỡ khán giả qua phim kinh dị Concrete Utopia cùng Lee Byung Hun và Park Seo Joon. Phim được ra rạp ngày 9/8/2023. Ảnh: Boyoung0212_Official. Han So Hee hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Ngôi sao sinh năm 1994 được yêu thích với vóc dáng đẹp, gợi cảm, chiều cao 1,65 m và gương mặt sắc sảo, lôi cuốn. Sau khi nổi tiếng với Thế giới hôn nhân (2020), My Name, Dẫu biết… Han So Hee thu hút hàng loạt hợp đồng quảng cáo và liên tục tham gia các sự kiện thời trang. Trong cuộc bình chọn nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024, Han So Hee giành 15.550 phiếu và đứng hạng 6. Ảnh: Xeesoxee. Shin Se Kyung nắm giữ hạng 7 với 11.118 phiếu bình chọn. Có nhan sắc xinh đẹp nhưng Shin Se Kyung vẫn gây tranh cãi về diễn xuất. Cô được nhận định diễn tệ, “bình hoa di động”. Vì thế, tham gia nhiều phim nhưng Shin Se Kyung vẫn chưa tạo được dấu ấn về diễn xuất. Thay vào đó, cô nổi tiếng nhiều hơn nhờ ngoại hình. Ảnh: Sjkuksee. Vừa qua, Suzy gây sốt với Doona!. Kiểu tóc hime Suzy để trong phim lẫn phong cách thời trang của cô sau đó trở thành trào lưu trên mạng xã hội và được rất nhiều cô gái ưa chuộng. Phim kể về Lee Doona - nữ thần tượng nổi tiếng trong nhóm nhạc đình đám đột ngột giải nghệ và trở về sinh sống tại một thị trấn. Tại đây, cô bắt gặp sinh viên đại học bình thường Lee Won Joon (do Yang Se Jong thể hiện). Nhan sắc rực rỡ, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào của Suzy trong phim liên tục trở thành chủ đề bàn tán ở mạng xã hội Hàn Quốc lẫn nhiều quốc gia khác. Nhờ nhan sắc nổi trội, từ lâu Suzy được mệnh danh “tình đầu quốc dân”. Trở lại cuộc bình chọn, Suzy giữ hạng 8 với 10.527 phiếu bầu. Ảnh: Cosmopolitan Korea, Spotv News. Kim Yoo Jung giành 9.623 phiếu bầu và giữ hạng 9. Mới đây, Kim Yoo Jung có phim Chàng quỷ của tôi được khán giả Việt yêu thích. Nội dung của phim khá nhạt nhòa nhưng điểm khiến phim gây sốt là tương tác ăn ý giữa Song Kang với Kim Yoo Jung. Ngoại hình nổi bật của 2 diễn viên cũng là yếu tố níu chân người xem. Ảnh: You_r_love. Đứng cuối cùng trong top 10 với 7.277 phiếu là Han Hyo Joo. Ngoài lợi thế chiều cao 1,72 m, Han Hyo Joo còn được mệnh danh “mỹ nữ có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc”. Nữ cười rạng rỡ chính là một trong những điểm thu hút nhất của ngôi sao sinh năm 1987. Sự nghiệp của Han Hyo Joo cũng thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng như Iljimae, Người thừa kế sáng giá, Dong Yi, Always, Love 911, Cold Eyes, The Beauty Inside, Hai thế giới, Hạnh phúc: Chung cư có độc, Moving… Những vị trí còn lại trong top 15 lần lượt thuộc về Kim Ji Won, Kim Go Eun, Lee Yoo Young, IU và Park Eun Bin. Ảnh: Luxury Editors.

Trang web KingChoice gần đây tổ chức cuộc bình chọn kéo dài một tháng để tìm ra diễn viên nữ đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024. Từ 35 đề cử, Chae Soo Bin vươn lên dẫn đầu với 172.469 lượt bình chọn. Cuộc bình chọn có sự tham của 500.000 người. Kết quả của Chae Soo Bin gây bất ngờ bởi cô vượt qua những đồng nghiệp nổi tiếng với vẻ ngoài nổi trội như Song Hye Kyo, Jisoo, Suzy, Han Hyo Joo… Nữ diễn viên sinh năm 1994 đã tham gia nhiều bộ phim Mây họa ánh trăng, Rebel: Thief Who Stole the People, Thiên hạ đệ nhất giao hàng… nhưng chưa có dấu ấn nổi trội. Trước đó, Chae Soo Bin cũng ít xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc của các nữ diễn viên Hàn Quốc. Ảnh: Soobinms. Đứng thứ 2 trong cuộc bình chọn là Go Yoon Jung với 142.838 phiếu bầu. Go Yoon Jung có gương mặt nhỏ nhắn, mũi cao. Vẻ đẹp của nữ diễn viên thường được ví như búp bê. Go Yoon Jung sinh năm 1996, lần đầu đóng phim là dự án Chàng trai ngoại cảm vào năm 2019. Sau đó, cô được biết tới nhiều hơn nhờ Sweet Home: Thế giới ma quái, Hoàn hồn 2 và Moving. Nữ diễn viên chuẩn bị trở lại với bộ phim Wise Resident Life mô tả cuộc sống và tình bạn của các giáo sư, bác sĩ tại bệnh viện. Phim dự kiến phát hành trên tvN vào nửa đầu năm. Tháng 1/2023, ảnh tốt nghiệp của Go Yoon Jung lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn cô phẫu thuật thẩm mỹ. Lý do là trong hình, Go Yoon Jung được nhận xét khác biệt so với hiện tại. Sau đó, công ty quản lý của Go Yoon Jung cho biết sẽ khởi kiện những ai tung tin sai sự thật. Ảnh: Marie Claire. Song Hye Kyo nhận được 59.599 phiếu bầu và đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn. Nhan sắc của Song Hye Kyo vốn nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ phim ảnh Hàn Quốc. Thời gian qua, nữ diễn viên liên tục tỏa sáng ở các sự kiện, chẳng hạn Paris Couture Week. Ở tuổi 43, Song Hye Kyo vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Song Hye Kyo từng vướng tranh cãi diễn xuất kém dù vào nghề nhiều năm và nhan sắc mới là yếu tố nổi bật nhất khi khán giả nhớ đến cô. Tuy nhiên, với dự án The Glory tạo được tiếng vang trên thị trường, Song Hye Kyo đã lột xác về diễn xuất. Thể hiện của cô trong phim được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: Vogue Korea, Kyo1122. Jisoo nhận được 40.145 phiếu bầu và giữ hạng 4. Chị cả của BlackPink có vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch. Vừa qua, Jisoo xác nhận thành lập công ty riêng mang tên Blissoo. Đặc biệt, Jisoo và Chae Soo Bin chuẩn bị gặp nhau trong bộ phim Omniscient Reader’s Viewpoint. Phim còn có sự tham gia của Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Shin Seung Ho, Nana, Park Ho San, Choi Young Jun. Jisoo vào vai Lee Ji Hye, đồng nghiệp cùng Yoo Jung Hyuk (Lee Min Ho đảm nhận) vượt qua nhiều khủng hoảng bằng sức mạnh chiến đấu tuyệt vời. Đây cũng là nhân vật đồng hành cùng Kim Dok Ja (Anh Hyo Seop) trong hành trình giải cứu thế giới. Ảnh: Sooyaaa. Park Bo Young được mệnh danh diễn viên "trẻ mãi không già" nhờ gương mặt trẻ trung, đáng yêu, luôn tràn đầy năng lượng. Ở tuổi 34 và với vóc dáng nhỏ nhắn, Park Bo Young được khen ngợi không thay đổi nhiều so với thời điểm mới vào nghề. Trong cuộc bình chọn, cô đứng hạng 5 với 22.202 phiếu bầu. Gần đây, cô gặp gỡ khán giả qua phim kinh dị Concrete Utopia cùng Lee Byung Hun và Park Seo Joon. Phim được ra rạp ngày 9/8/2023. Ảnh: Boyoung0212_Official. Han So Hee hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Ngôi sao sinh năm 1994 được yêu thích với vóc dáng đẹp, gợi cảm, chiều cao 1,65 m và gương mặt sắc sảo, lôi cuốn. Sau khi nổi tiếng với Thế giới hôn nhân (2020), My Name, Dẫu biết… Han So Hee thu hút hàng loạt hợp đồng quảng cáo và liên tục tham gia các sự kiện thời trang. Trong cuộc bình chọn nữ diễn viên đẹp nhất Hàn Quốc năm 2024, Han So Hee giành 15.550 phiếu và đứng hạng 6. Ảnh: Xeesoxee. Shin Se Kyung nắm giữ hạng 7 với 11.118 phiếu bình chọn. Có nhan sắc xinh đẹp nhưng Shin Se Kyung vẫn gây tranh cãi về diễn xuất. Cô được nhận định diễn tệ, “bình hoa di động”. Vì thế, tham gia nhiều phim nhưng Shin Se Kyung vẫn chưa tạo được dấu ấn về diễn xuất. Thay vào đó, cô nổi tiếng nhiều hơn nhờ ngoại hình. Ảnh: Sjkuksee. Vừa qua, Suzy gây sốt với Doona!. Kiểu tóc hime Suzy để trong phim lẫn phong cách thời trang của cô sau đó trở thành trào lưu trên mạng xã hội và được rất nhiều cô gái ưa chuộng. Phim kể về Lee Doona - nữ thần tượng nổi tiếng trong nhóm nhạc đình đám đột ngột giải nghệ và trở về sinh sống tại một thị trấn. Tại đây, cô bắt gặp sinh viên đại học bình thường Lee Won Joon (do Yang Se Jong thể hiện). Nhan sắc rực rỡ, vừa quyến rũ vừa ngọt ngào của Suzy trong phim liên tục trở thành chủ đề bàn tán ở mạng xã hội Hàn Quốc lẫn nhiều quốc gia khác. Nhờ nhan sắc nổi trội, từ lâu Suzy được mệnh danh “tình đầu quốc dân”. Trở lại cuộc bình chọn, Suzy giữ hạng 8 với 10.527 phiếu bầu. Ảnh: Cosmopolitan Korea, Spotv News. Kim Yoo Jung giành 9.623 phiếu bầu và giữ hạng 9. Mới đây, Kim Yoo Jung có phim Chàng quỷ của tôi được khán giả Việt yêu thích. Nội dung của phim khá nhạt nhòa nhưng điểm khiến phim gây sốt là tương tác ăn ý giữa Song Kang với Kim Yoo Jung. Ngoại hình nổi bật của 2 diễn viên cũng là yếu tố níu chân người xem. Ảnh: You_r_love. Đứng cuối cùng trong top 10 với 7.277 phiếu là Han Hyo Joo. Ngoài lợi thế chiều cao 1,72 m, Han Hyo Joo còn được mệnh danh “mỹ nữ có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc”. Nữ cười rạng rỡ chính là một trong những điểm thu hút nhất của ngôi sao sinh năm 1987. Sự nghiệp của Han Hyo Joo cũng thành công với nhiều bộ phim nổi tiếng như Iljimae, Người thừa kế sáng giá, Dong Yi, Always, Love 911, Cold Eyes, The Beauty Inside, Hai thế giới, Hạnh phúc: Chung cư có độc, Moving… Những vị trí còn lại trong top 15 lần lượt thuộc về Kim Ji Won, Kim Go Eun, Lee Yoo Young, IU và Park Eun Bin. Ảnh: Luxury Editors.