Cắt váy, giấu đồ và loạt trò sốc hậu trường thi hoa hậu

"Hoa hậu giang hồ" của Lương Mạnh Hải đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi là bộ phim đầu tiên tiết lộ những góc khuất trong cuộc thi nhan sắc. Những màn đấu đá của các chân dài trong phim được Lương Mạnh Hải "nhào nặn" từ những câu chuyện thực tế mà anh biết được trong suốt 10 năm làm phóng viên kiêm MC truyền hình. Những màn cắt váy, giấu đồ, ẩu đả, hạ bệ đối thủ... nơi hậu trường thi hoa hậu không chỉ xuất hiện trên phim mà còn có ngoài đời thực. Ảnh cắt clip. Minh Tú - nữ chính trong "Hoa hậu giang hồ" là một trong những ví dụ điển hình. Tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 ở Ba Lan, đại diện Việt Nam liên tục bị chơi xấu khi kẻ lạ tung ảnh nude, tố mua giải... Bản thân Minh Tú từng chia sẻ, cô rất sợ bị chơi xấu khi ra đấu trường quốc tế như: bị cắt váy, cất guốc, giấu đồ... vì dễ khiến tâm lý bị ảnh hưởng. Không chỉ Minh Tú - đại diện Philippines Jehza Huelar - một trong những người đẹp được được đánh giá cao - đã gặp sự cố khi váy dạ hội của cô bị phá hỏng khóa ngay trong giờ phút quan trọng. Trong sự kiện đầu tiên, Jehza Huelar còn bị mất hành lý khiến cô không kịp chuẩn bị trang phục. Ảnh: Instagram. Chi Nguyễn - đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Châu Á Thế giới 2018 cũng bị chơi xấu ngay trước đêm chung kết. Phát hiện ra bộ trang phục dân tộc Khổng Tước với cân nặng lên đến 20 kg đã bị cắt nát, người đẹp rất hoang mang và quyết định đổi trang phục. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu hết mình vượt mọi trở ngại giúp người đẹp giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi. Ảnh: FBNV. Hình ảnh Chi Nguyễn phải đứng ủi đồ trong nhà vệ sinh phần nào cho thấy tính trạng cạnh tranh khốc liệt cũng như những khó khăn mà người đẹp gặp phải khi chinh chiến ở đấu trường quốc tế.Lan Khuê cũng từng bị chơi xấu trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2015 diễn ra tại Trung Quốc. Dù trước đó được BTC lựa chọn trở thành 1 trong 10 thí sinh trình diễn Dances of the world mở màn cho đêm thi chung kết nhưng đến giờ chót, đại diện Việt Nam đã bị gạch tên khỏi danh sách một cách khó hiểu và thay bằng đại diện nước chủ nhà Trung Quốc. Ảnh: Missosology. Trương Thị May còn từng bị cướp giải trắng trợn tại Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Đại diện Việt Nam được hầu hết thí sinh bỏ phiếu nhưng không hiểu vì sao người đẹp Trung Quốc lại chiến thắng giải Hoa hậu thân thiện. Khán giả càng thêm thắc mắc về tính minh bạch của cuộc thi khi BTC không công khai trao giải này trong đêm chung kết mà lại trao riêng cho đại diện Trung Quốc tại hậu trường. Ảnh: FB Miss Universe. Tại Hoa hậu Trái đất 2007, chiếc đầm dạ hội của Trúc Diễm bị một thí sinh khác làm vấy bẩn khiến người đẹp không những mất thời gian loay hoay rửa vết bẩn mà còn dẫn đến tâm lý căng thẳng khi trình diễn. Tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011, đại diện Việt Nam tiếp tục bị chơi xấu khi bị đại diện Thái Lan cố tình độc chiếm nhà vệ sinh chung khiến cô không thể trang điểm và làm tóc chuẩn bị cho đêm chung kết cuộc thi. Tâm lý bị ảnh hưởng khiến Trúc Diễm chỉ lọt vào top 15 chung cuộc. Ảnh: BTC. Trong số những chiêu trò đấu đá thì kiểu tung tin bất lợi để bôi nhọ, hạ bệ đối thủ diễn ra khá phổ biến ở các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế. Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền từng bị bịa chuyện có quan hệ bất chính với đàn ông có vợ dấn đến bị đánh ghen cạo trọc đầu hay Á hậu Trịnh Chân Trân lại bị đồn dùng bằng thạc sĩ giả... HHVN 2016 Đỗ Mỹ Linh từng bị tố chỉnh sửa nhan sắc hay mới đây nhất HHVN 2019 Lương Thùy Linh bị tung tin đồn mua giải. Thế mới thấy tính chất ganh đua thứ hạng khốc liệt ở các cuộc thi hoa hậu, đối đầu và ngăn chặn nó cần bản lĩnh của thí sinh cũng như cách giải quyết "tới nơi tới chốn" của BTC. Ảnh: Kiengcan. Xem video "Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam". Nguồn VTC9:

