Cát Tường sau khi rời Bạn muốn hẹn hò vì mâu thuẫn Quyền Linh

Tháng 5/2019, chương trình Bạn muốn hẹn hò gây ồn ào khi nhà sản xuất quyết định để Nam Thư làm MC thay Cát Tường. Là bạn dẫn lâu năm cùng Cát Tường, Quyền Linh chia sẻ hình ảnh văn bản về việc thay đổi MC Bạn muốn hẹn hò từ nhà sản xuất. Theo đó, nhà sản xuất mở rộng Bạn muốn hẹn hò với phiên bản do Cát Tường dẫn mang tên Hẹn ăn trưa, trong khi đó phiên bản truyền thống sẽ do Nam Thư đảm nhận. Việc thay đổi này cũng là do yêu cầu của đơn vị nắm giữ bản quyền chương trình. Ảnh: Lao động Cát Tường lại chia sẻ cô bị cắt hợp đồng. "Nhiều người nói tôi đi chơi rồi về quay, nhưng người ta lại cắt hợp đồng của tôi, chứ làm gì có ai bỏ chương trình. Kinh tế của tôi khá hơn, có thể cho con đi học nhờ chương trình. Giờ người ta cắt hợp đồng đột ngột, tôi hụt hẫng, stress lắm", Cát Tường nghẹn ngào chia sẻ. Trước phát ngôn của Cát Tường, đại diện truyền thông của Bạn muốn hẹn hò trên Zing khẳng định giữa Cát Tường và nhà sản xuất không có mâu thuẫn, chương trình đã theo đúng theo hợp đồng và không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào. Sau đó, ồn ào lắng xuống khi Cát Tường chọn cách giữ im lặng. Ảnh: Saostar Mới đây, nguyên nhân Cát Tường rời Bạn muốn hẹn hò được người trong cuộc tiết lộ thêm. Cụ thể, Cát Tường chia sẻ trên truyền thông, cô và Quyền Linh có mâu thuẫn cá nhân. Vì mâu thuẫn khó giải quyết, nên một trong 2 MC phải ra đi. Chương trình chọn giữ MC Quyền Linh. Cát Tường giấu lý do thực sự rời Bạn muốn hẹn hò bởi sợ rằng vì lùm xùm, các công ty khác sẽ không mời cô nữa. “Cuối cùng, tôi thấy việc im lặng là đúng đắn", Cát Tường chia sẻ. Ảnh: VTC Sau vụ việc, Cát Tường vẫn làm việc vui vẻ cùng nhà sản xuất Bạn muốn hẹn hò khi đảm nhận vai trò MC của Hẹn ăn trưa. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Gần đây, Cát Tường nghỉ dẫn Hẹn ăn trưa. Nữ MC cho biết, cô chủ động rời chương trình này và báo trước với nhà sản xuất. Người thay thế Cát Tường là Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Đầu tháng 2/2023, Cát Tường dừng làm MC chương trình hẹn hò. Chia sẻ trên Tiền Phong, bà mẹ một con cho biết, những năm qua, cô chỉ nhận đóng một phim mỗi năm vì không cân bằng được công việc. Ảnh: FBNV Sau khi dừng làm MC chương trình hẹn hò, Cát Tường tập trung cho diễn xuất. Ảnh: FBNV Mới đây, cô trở lại với vai phản diện trong phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh. Ảnh: Lao động Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt vào tháng 1/2023, Cát Tường chia sẻ loạt dự định trong năm nay của mình. “Tôi sẽ hoàn thành vở kịch dài của tôi Mình ơi được ấp ủ 3 năm mà chưa thực hiện xong. Tôi cũng dự định quay trở lại với kịch nói dài hơi tại một sân khấu kịch nào đó, sau một thời gian dài nhóm Buffalo ngưng diễn. Tôi dự định sẽ xây nhà tình thương cho bà con với mật độ 4 - 5 căn/năm. Tôi cũng muốn sang Australia thăm con gái trong năm nay và tiếp tục phát triển kênh YouTube với những clip chia sẻ về du lịch và ẩm thực với khán giả”. Ảnh: FBNV Cát Tường hiện tại vẫn làm mẹ đơn thân. Mới đây, khi phim “Siêu lừa gặp siêu lầy” ra mắt, cô đưa con gái đến tham gia sự kiện. Ảnh: FBNV Xem video "Cát Tường trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV

