Cao gần bằng mẹ, con gái út nhà Bình Minh vẫn được bố bế

Trải qua 14 năm hôn nhân, siêu mẫu Bình Minh và vợ đại gia hơn 4 tuổi có cuộc sống viên mãn bên hai cô con gái dễ thương là An Nhiên và An Như. Thừa hưởng gen chiều cao của bố siêu mẫu, hai ái nữ nhà Bình Minh đều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Nếu như chị cả An Nhiên mới 13 tuổi đã cao hơn 1m70 thì em út An Như cũng chẳng mấy mà đuổi kịp chị khi mới 10 tuổi đã cao gần 1m60. Dù lớn phổng phao, cao gần bằng mẹ Anh Thơ nhưng gái út nhà Bình Minh vẫn thích được bố bồng bế cưng chiều. Nam siêu mẫu cũng nổi tiếng trong giới Vbiz là ông bố yêu chiều con. Ái nữ nhà Bình Minh cũng được chăm sóc chu đáo.Hai con gái của Bình Minh và Anh Thơ rất quấn bố. An Như được mệnh danh là bản sao của bố. Bà xã Bình Minh từng bày tỏ sự thán phục với nàng út khi tiết lộ, trong khóa hè vận động vừa qua, An Như tham gia học đá bóng, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông xen kẽ và bơi lội. Dù học trong 2 tuần liên tiếp, mỗi ngày chơi 4 tiếng, nhưng cô bé không hề cảm thấy mệt mỏi hay bị quá sức. "Đấy, các mẹ hỏi sao mấy chị nhà mình chân dài, sao cao thế? Được thừa hưởng gen ba là một phần, dinh dưỡng đúng là một phần, còn lại là do chơi thể thao miệt mài đó cô chú ơi", doanh nhân Anh Thơ chia sẻ bí quyết giúp con cao lớn mỗi ngày. Gia đình Bình Minh đầu tư nhiều cho giáo dục thể chất và kỹ năng sống cho các con.Xem video "Vợ chồng Bình Minh - Anh Thơ dự sự kiện". Nguồn Bí mật Vbiz

