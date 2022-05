Cannes 2022 ngày 3: Lý Nhã Kỳ mặc lộng lẫy, dàn sao Hollywood hở bạo

Lý Nhã Kỳ tham dự thảm đỏ Cannes 2022 ngày thứ 3. Trong 2 ngày trước, cô vắng mặt. Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ hoa oải hương - biểu trưng cho sự chung thủy, son sắc, đeo trang sức mang sắc tím có giá lên đến 100.000 Euro (khoảng hơn 2,4 tỷ đồng). Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: FBNV Trên thảm đỏ Cannes 2022 ngày thứ 3, dàn mỹ nhân Hollywood đua nhau mặc gợi cảm. Ảnh: Just Jared Alessandra Ambrosio gợi cảm hút mắt với chiếc váy có thiết kế táo bạo. Ảnh: Just Jared Cô là cựu thiên thần Victoria's Secret. Ảnh: Just Jared Rose Bertram diện váy xuyên thấu trễ vai, xẻ tà cao. Ảnh: Just Jared Chân dài người Bỉ khoe vóc dáng gợi cảm trên thảm đỏ. Ảnh: Just Jared Ngày thứ 3 dự thảm đỏ Cannes, Tallia Storm diện đầm xuyên thấu. Ảnh: Just Jared Bạn gái cũ của Brooklyn Beckham ngày càng gợi cảm. Ảnh: Just Jared Nữ diễn viên người Đức Lilly Krug tạo dáng trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: Just Jared Deepika Padukone diện váy xẻ ngực sâu của thương hiệu Louis Vuitton. Ảnh: Just Jared Leonie Hanne cũng hút ống kính máy ảnh khi diện trang phục ấn tượng. Ảnh: Just Jared Xem video "Lễ trao giải Cannes 2017". Nguồn VTV

Lý Nhã Kỳ tham dự thảm đỏ Cannes 2022 ngày thứ 3. Trong 2 ngày trước, cô vắng mặt. Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ diện bộ trang phục lấy cảm hứng từ hoa oải hương - biểu trưng cho sự chung thủy, son sắc, đeo trang sức mang sắc tím có giá lên đến 100.000 Euro (khoảng hơn 2,4 tỷ đồng). Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ đẹp lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: FBNV Trên thảm đỏ Cannes 2022 ngày thứ 3 , dàn mỹ nhân Hollywood đua nhau mặc gợi cảm. Ảnh: Just Jared Alessandra Ambrosio gợi cảm hút mắt với chiếc váy có thiết kế táo bạo. Ảnh: Just Jared Cô là cựu thiên thần Victoria's Secret. Ảnh: Just Jared Rose Bertram diện váy xuyên thấu trễ vai, xẻ tà cao. Ảnh: Just Jared Chân dài người Bỉ khoe vóc dáng gợi cảm trên thảm đỏ. Ảnh: Just Jared Ngày thứ 3 dự thảm đỏ Cannes, Tallia Storm diện đầm xuyên thấu. Ảnh: Just Jared Bạn gái cũ của Brooklyn Beckham ngày càng gợi cảm. Ảnh: Just Jared Nữ diễn viên người Đức Lilly Krug tạo dáng trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: Just Jared Deepika Padukone diện váy xẻ ngực sâu của thương hiệu Louis Vuitton. Ảnh: Just Jared Leonie Hanne cũng hút ống kính máy ảnh khi diện trang phục ấn tượng. Ảnh: Just Jared Xem video "Lễ trao giải Cannes 2017". Nguồn VTV