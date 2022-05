Cannes 2022 ngày 2: Người mẫu 9X lấp ló nội y dưới đèn flash

Wallis Day là một trong những sao nữ tham dự thảm đỏ Cannes 2022 ngày thứ 2. Ảnh: Just Jared Nữ diễn viên, người mẫu sinh năm 1994 mặc đầm xuyên thấu lệch vai. Ảnh: Just Jared Dưới đèn flash, mỹ nhân người Anh lộ nội y. Ảnh: Just Jared Tallia Storm cũng gây ấn tượng không kém Wallis Day khi xuất hiện tại Cannes 2022 ngày thứ 2. Ảnh: Just Jared Tallia Storm khoe vòng một gợi cảm với mốt lộ nội y. Ảnh: Just Jared Tallia Storm vốn là người yêu cũ của Brooklyn, cậu cả nhà David Beckham. Ảnh: Just Jared Katherine Langford cũng diện mốt lộ nội y. Ảnh: People Nữ diễn viên người Australia gợi cảm hút mắt. Ảnh: Just Jared Người đẹp thưởng thức bộ phim "Top Gun: Maverick" do Tom Cruise đóng chính. Ảnh: Just Jared Tiếp tục dự thảm đỏ Cannes, Eva Longoria khoe vai trần gợi cảm Ảnh: People "Thiên thần nội y" Josephine Skriver diện đầm trễ vai. Ảnh: People "Cựu thiên thần nội y" Adriana Lima khoe bụng bầu trên thảm đỏ. Ảnh: People Elle Fanning hóa công chúa trong bộ váy cúp ngực màu hồng pastel. Ảnh: Just Jared Minh tinh mang 4 dòng máu: Anh, Pháp, Đức và Ireland. Ảnh: Just Jared Năm 2019, ở tuổi 21, Elle Fanning trở thành giám khảo trẻ nhất trong lịch sử Cannes Ảnh: Just Jared Xem video "Lễ trao giải Cannes 2017". Nguồn VTV

