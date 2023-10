Cận cảnh Ngọc Trinh nằm lái mô tô, bị ngã sấp mặt

Sau vụ Ngọc Trinh bị tai nạn mô tô, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước lúc nữ người mẫu ngã xe đang được lan truyền. Theo đó, "nữ hoàng nội y" thực hiện nhiều động tác nguy hiểm khi lái mô tô phân khối lớn. Dù học lái xe từ người có kinh nghiệm nhưng vì là người mới nên Ngọc Trinh có lẽ không lường trước hết những nguy hiểm. Do đổi tư thế vừa nằm vừa lái xe lại đến khúc cua, mỹ nhân gốc Trà Vinh đã không kịp xử lý tình huống. Sự việc khiến Ngọc Trinh gặp tai nạn ngã sấp mặt. Việc không mặc đồ bảo hộ mà theo Ngọc Trinh là vì gây khó khăn và cản trở cô tạo các tư thế trên xe cũng là một trong những lý do khiến người đẹp bị thương không hề nhẹ. Hành vi vừa tạo dáng nguy hiểm vừa lái xe khiến Ngọc Trinh nhận cái kết "đắng". Ngọc Trinh phải ngồi xe lăn, vết thương ở đầu gối được khâu và băng bó. Trước đó, Ngọc Trinh gây phẫn nộ khi đăng tải loạt clip vừa lái mô tô vừa đứng trên xe, buông hai tay hay ngồi một bên xe... Theo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến clip này, sáng nay 9/10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với người mẫu Ngọc Trinh. Theo cơ quan chức năng, hành vi lái xe buông thả hai tay không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà con gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, an ninh trật tự, giới trẻ có thể học đòi theo khi thấy clip trên mạng xã hội.Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng".

Sau vụ Ngọc Trinh bị tai nạn mô tô, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước lúc nữ người mẫu ngã xe đang được lan truyền. Theo đó, "nữ hoàng nội y" thực hiện nhiều động tác nguy hiểm khi lái mô tô phân khối lớn. Dù học lái xe từ người có kinh nghiệm nhưng vì là người mới nên Ngọc Trinh có lẽ không lường trước hết những nguy hiểm. Do đổi tư thế vừa nằm vừa lái xe lại đến khúc cua, mỹ nhân gốc Trà Vinh đã không kịp xử lý tình huống. Sự việc khiến Ngọc Trinh gặp tai nạn ngã sấp mặt. Việc không mặc đồ bảo hộ mà theo Ngọc Trinh là vì gây khó khăn và cản trở cô tạo các tư thế trên xe cũng là một trong những lý do khiến người đẹp bị thương không hề nhẹ. Hành vi vừa tạo dáng nguy hiểm vừa lái xe khiến Ngọc Trinh nhận cái kết "đắng". Ngọc Trinh phải ngồi xe lăn, vết thương ở đầu gối được khâu và băng bó. Trước đó, Ngọc Trinh gây phẫn nộ khi đăng tải loạt clip vừa lái mô tô vừa đứng trên xe, buông hai tay hay ngồi một bên xe... Theo Phụ nữ Việt Nam, liên quan đến clip này, sáng nay 9/10, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với người mẫu Ngọc Trinh. Theo cơ quan chức năng, hành vi lái xe buông thả hai tay không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà con gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, an ninh trật tự, giới trẻ có thể học đòi theo khi thấy clip trên mạng xã hội. Xem video: "Ngọc Trinh trữ đông trứng, hé lộ thời gian sinh con đầu lòng".