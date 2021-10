Cận bản thiết kế trang phục ấn tượng Đỗ Thị Hà thi Miss World

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ là đại diện Việt Nam tại Miss World 2021. Mới đây bản thiết kế trang phục của Đỗ Thị Hà cho phần thi “Dances of the World” đã được hé lộ. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ Bà Triệu - nữ tướng vùng quê Thanh Hóa. “Nhuỵ Kiều Tướng Quân - Bà Triệu” toát lên vẻ đẹp uy quyền của một nữ anh hùng, đồng thời thể hiện nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Đỗ Hà chia sẻ trên trang cá nhân: “Hà còn nhớ, ngày mình cùng ê-kíp họp bàn lên ý tưởng cho trang phục dự thi Miss World, anh Hoàng Nhật Nam đã hỏi: "Ở quê em Thanh Hoá có điều gì nhắc nhớ nhiều nhất về giá trị truyền thống ?". Và dĩ nhiên điều đầu tiên nảy lên trong đầu Hà lúc này chính là Bà Triệu - nữ danh tướng kiệt xuất của xứ Thanh mà chắc hẳn ai cũng biết”. Lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ về Bà Triệu, trang phục gồm có phần lụa dài, áo thêu có tà và quần. Kèm theo đó là một số phụ kiện tạo điểm nhấn như mão đội, hoa cài áo và hoa tai. Tất cả được làm bằng chất liệu mềm mại để ôm theo vóc dáng mềm mại, phù hợp với phần múa uyển chuyển của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Những gam màu sắc tao nhã hòa quyện tạo nên một tổng thể ấn tượng. NTK Thuỷ Nguyễn và Stylist Kiệt Cao đã cùng đóng góp ý tưởng để tạo ra thiết kế đặc biệt cho đại diện Việt Nam năm nay, NTK Ngô Mạnh Đông Đông sẽ làm mão và chiếc cài áo. Biên đạo Kim Anh sẽ là người hỗ trợ cho điệu múa của Đỗ Hà. Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một nàng hậu. Trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh, Đỗ Hà vẫn chăm chỉ luyện tập thể hình và những kỹ năng khác để chuẩn bị thật tốt cho các phần thi tại Miss World 2021. Bên cạnh lịch tập dày đặc để tăng tốc chuẩn bị cho cuộc thi, Đỗ Thị Hà vẫn thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng. Mới đây, cô vừa có mặt tại TPHCM để cùng CLB Suối Mát Từ Tâm trao những phần quà thiết thực giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn.Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ là đại diện Việt Nam tại Miss World 2021. Mới đây bản thiết kế trang phục của Đỗ Thị Hà cho phần thi “Dances of the World” đã được hé lộ. Bộ trang phục lấy cảm hứng từ Bà Triệu - nữ tướng vùng quê Thanh Hóa. “Nhuỵ Kiều Tướng Quân - Bà Triệu” toát lên vẻ đẹp uy quyền của một nữ anh hùng, đồng thời thể hiện nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Đỗ Hà chia sẻ trên trang cá nhân: “Hà còn nhớ, ngày mình cùng ê-kíp họp bàn lên ý tưởng cho trang phục dự thi Miss World, anh Hoàng Nhật Nam đã hỏi: "Ở quê em Thanh Hoá có điều gì nhắc nhớ nhiều nhất về giá trị truyền thống ?". Và dĩ nhiên điều đầu tiên nảy lên trong đầu Hà lúc này chính là Bà Triệu - nữ danh tướng kiệt xuất của xứ Thanh mà chắc hẳn ai cũng biết”. Lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ về Bà Triệu, trang phục gồm có phần lụa dài, áo thêu có tà và quần. Kèm theo đó là một số phụ kiện tạo điểm nhấn như mão đội, hoa cài áo và hoa tai. Tất cả được làm bằng chất liệu mềm mại để ôm theo vóc dáng mềm mại, phù hợp với phần múa uyển chuyển của Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Những gam màu sắc tao nhã hòa quyện tạo nên một tổng thể ấn tượng. NTK Thuỷ Nguyễn và Stylist Kiệt Cao đã cùng đóng góp ý tưởng để tạo ra thiết kế đặc biệt cho đại diện Việt Nam năm nay, NTK Ngô Mạnh Đông Đông sẽ làm mão và chiếc cài áo. Biên đạo Kim Anh sẽ là người hỗ trợ cho điệu múa của Đỗ Hà . Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một nàng hậu. Trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh, Đỗ Hà vẫn chăm chỉ luyện tập thể hình và những kỹ năng khác để chuẩn bị thật tốt cho các phần thi tại Miss World 2021. Bên cạnh lịch tập dày đặc để tăng tốc chuẩn bị cho cuộc thi, Đỗ Thị Hà vẫn thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng. Mới đây, cô vừa có mặt tại TPHCM để cùng CLB Suối Mát Từ Tâm trao những phần quà thiết thực giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn. Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà bật khóc khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS