Cẩm Đan khoe vòng một lấp ló, ngày càng đắt show quảng cáo

Cẩm Đan mới đây đăng tải clip gợi cảm. Cô dự một sự kiện tối ngày 19/1 và lựa chọn chiếc váy hở bạo, khoe vòng 1 quyến rũ. Chân dài gốc An Giang lựa chọn phong cách trang điểm đậm khi tham gia sự kiện. Gần đây, Cẩm Đan liên tục khoe dự án quảng cáo. Nhiều người cho rằng cô được các nhãn hàng săn đón nhờ cái tên gắn liền với ông chủ phòng trà Đức Huy. Hình ảnh Cẩm Đan xinh đẹp, rạng rỡ trong một dự án quảng cáo. Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 từng cho biết, mối quan hệ tình cảm của cô với chồng cũ Lệ Quyên không ảnh hưởng đến công việc hiện tại của cô. Cẩm Đan và Đức Huy bắt đầu trở thành tâm điểm của dư luận khi khoe ảnh sánh đôi bên nhau. Việc người đẹp gốc An Giang kém chồng cũ Lệ Quyên đến 27 tuổi nhanh chóng vấp phải những lời bàn tán. Dường như không muốn bị chú ý, Cẩm Đan và Đức Huy tránh chụp ảnh chung. Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 bị cho là có phát ngôn bất nhất về mối quan hệ với ông chủ phòng trà. Sau đó, Cẩm Đan nhanh chóng lên tiếng. "Phát ngôn đầu tiên là do anh quản lý trả lời. Phát ngôn thứ 2 là do tôi trả lời. Tôi khẳng định lại, anh Huy là một người anh của tôi... Anh Huy quý tôi, hai anh em là bạn mà phát triển lên. Hiện tại chúng tôi là mối quan hệ mở nhưng chưa có gì rõ ràng, chưa phải tình yêu", Cẩm Đan chia sẻ trên Người đưa tin. Doanh nhân Đức Huy kiệm lời về mối quan hệ với Cẩm Đan. Gần đây, khi than thở ế, anh bị bạn thân "bóc mẽ" là hoa đã có chủ. Xem video "Cẩm Đan làm người mẫu". Nguồn FB Cẩm Đan

