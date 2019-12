Các MC, BTV đình đám lần lượt rời VTV, nguyên nhân ở đâu?

MC Bạch Dương rời VTV vào năm 2017. Mới đây, cô một lần nữa trải lòng về quyết định này. Nữ MC khẳng định cô nghỉ việc không hoàn toàn bởi hy sinh vì gia đình mà là chọn thời điểm phù hợp để cân đối việc quan trọng hơn. “20 năm công việc là trọng tâm, giờ thì trọng tâm là con cái. Cùng là có trách nhiệm với xã hội cả. Tâm huyết với bao chương trình, bao dự án xã hội mà nhỡ không dành đủ thời gian cho các con cũng là dở lắm... ...Mà mẹ cháu cũng phải nói thật là, mẹ cháu tự nhận thấy mình khó mà cả “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Quỹ thời gian là có hạn, nếu làm việc này nhiều thì giảm bớt việc kia đi thôi”, Bạch Dương nói. Ngoài ra, nữ MC còn tiết lộ, do lịch quay của truyền hình nên thời gian trước, cô thường xuyên mất ngủ, stress. Trước Bạch Dương, nhiều MC, BTV rời VTV và mỗi người một lý do. MC Ngọc Diệp nghỉ việc ở VTV để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Dù rất nhớ nghề truyền hình nhưng cô chấp nhận bởi công việc kinh doanh vừa là đam mê vừa mang lại cuộc sống dư giả cho gia đình. Trước khi nghỉ việc vào tháng 1/2017, BTV Ngọc Diệp có 3 năm gắn bó với VTV. Khi còn ở đài, cô khá nổi tiếng với vai trò BTV của bản tin Chào buổi sáng VTV1 cũng như dẫn dắt nhiều bản tin Thời sự. Hiện tại, MC Ngọc Diệp dồn toàn bộ tâm sức vào công việc kinh doanh nhà hàng. Ngoài ra, cựu MC xinh đẹp của bản tin Chào buổi sáng VTV1 còn có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc các con. BTV Vân Anh quyết định rời VTV vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, với niềm đam mê lớn dành cho hội họa, cô mơ ước một ngày nào đó sẽ mở phòng tranh cho riêng mình. BTV Vân Anh bắt đầu giữ sóng bản tin Thời sự 19h của VTV từ cuối năm 1997 và được nhiều khán giả yêu thích bởi giọng nói truyền cảm. Đến cuối tháng 11/2016, cô nghỉ việc ở VTV. Tháng 1/2016, Diệp Anh rời VTV sau 16 năm gắn bó. Quyết định của cô là một cú sốc cực lớn đối với tất cả những người thân trong gia đình. Bố chồng và bố đẻ của Diệp Anh đều rơi nước mắt, mẹ đẻ và mẹ chồng thì lo lắng. BTV Diệp Anh nghỉ việc tại VTV để theo đuổi công việc kinh doanh. “Khi nghĩ đến việc kinh doanh tôi đã đặt lên bàn cân để so đo rất kỹ những được mất, thiệt hơn so với công việc biên tập viên mà tôi đang làm”, cô trải lòng. Với Kỳ Vọng, anh rời VTV vì những vấn đề áp lực công việc của người làm truyền hình quá lớn. Ngoài ra, yếu tố thu nhập cũng ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định của anh. Trước khi rời VTV, BTV Kỳ Vọng được khán giả biết đến là người dẫn chương trình Chào buổi sáng VTV1. Anh quyết định nghỉ việc vào năm 2016, sau hơn 10 năm gắn bó. Sau khi rời chương trình Chào buổi sáng VTV1, MC Kỳ Vọng đầu quân cho Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vì vẫn làm về truyền hình nên anh cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại. Mời quý độc giả xem video "Hoài Anh - Gương Mặt BTV - Ấn Tượng VTV". Nguồn VTVGo

MC Bạch Dương rời VTV vào năm 2017. Mới đây, cô một lần nữa trải lòng về quyết định này. Nữ MC khẳng định cô nghỉ việc không hoàn toàn bởi hy sinh vì gia đình mà là chọn thời điểm phù hợp để cân đối việc quan trọng hơn. “20 năm công việc là trọng tâm, giờ thì trọng tâm là con cái. Cùng là có trách nhiệm với xã hội cả. Tâm huyết với bao chương trình, bao dự án xã hội mà nhỡ không dành đủ thời gian cho các con cũng là dở lắm... ...Mà mẹ cháu cũng phải nói thật là, mẹ cháu tự nhận thấy mình khó mà cả “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Quỹ thời gian là có hạn, nếu làm việc này nhiều thì giảm bớt việc kia đi thôi”, Bạch Dương nói. Ngoài ra, nữ MC còn tiết lộ, do lịch quay của truyền hình nên thời gian trước, cô thường xuyên mất ngủ, stress. Trước Bạch Dương, nhiều MC, BTV rời VTV và mỗi người một lý do. MC Ngọc Diệp nghỉ việc ở VTV để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình. Dù rất nhớ nghề truyền hình nhưng cô chấp nhận bởi công việc kinh doanh vừa là đam mê vừa mang lại cuộc sống dư giả cho gia đình. Trước khi nghỉ việc vào tháng 1/2017, BTV Ngọc Diệp có 3 năm gắn bó với VTV. Khi còn ở đài, cô khá nổi tiếng với vai trò BTV của bản tin Chào buổi sáng VTV1 cũng như dẫn dắt nhiều bản tin Thời sự. Hiện tại, MC Ngọc Diệp dồn toàn bộ tâm sức vào công việc kinh doanh nhà hàng. Ngoài ra, cựu MC xinh đẹp của bản tin Chào buổi sáng VTV1 còn có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc các con. BTV Vân Anh quyết định rời VTV vì muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, với niềm đam mê lớn dành cho hội họa, cô mơ ước một ngày nào đó sẽ mở phòng tranh cho riêng mình. BTV Vân Anh bắt đầu giữ sóng bản tin Thời sự 19h của VTV từ cuối năm 1997 và được nhiều khán giả yêu thích bởi giọng nói truyền cảm. Đến cuối tháng 11/2016, cô nghỉ việc ở VTV. Tháng 1/2016, Diệp Anh rời VTV sau 16 năm gắn bó. Quyết định của cô là một cú sốc cực lớn đối với tất cả những người thân trong gia đình. Bố chồng và bố đẻ của Diệp Anh đều rơi nước mắt, mẹ đẻ và mẹ chồng thì lo lắng. BTV Diệp Anh nghỉ việc tại VTV để theo đuổi công việc kinh doanh. “Khi nghĩ đến việc kinh doanh tôi đã đặt lên bàn cân để so đo rất kỹ những được mất, thiệt hơn so với công việc biên tập viên mà tôi đang làm”, cô trải lòng. Với Kỳ Vọng, anh rời VTV vì những vấn đề áp lực công việc của người làm truyền hình quá lớn. Ngoài ra, yếu tố thu nhập cũng ảnh hưởng khá nhiều đến quyết định của anh. Trước khi rời VTV, BTV Kỳ Vọng được khán giả biết đến là người dẫn chương trình Chào buổi sáng VTV1. Anh quyết định nghỉ việc vào năm 2016, sau hơn 10 năm gắn bó. Sau khi rời chương trình Chào buổi sáng VTV1, MC Kỳ Vọng đầu quân cho Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vì vẫn làm về truyền hình nên anh cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại. Mời quý độc giả xem video "Hoài Anh - Gương Mặt BTV - Ấn Tượng VTV". Nguồn VTVGo