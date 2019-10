Ca sĩ Mỹ mặc áo dài không quần: Kẻ bênh thì ít, người chê thì nhiều

Khi biểu diễn tại một sự kiện mới đây, ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Kacey Musgrave chọn áo dài Việt Nam. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như cô không quên "mặc quần". Không chỉ mặc áo dài phản cảm, Kacey Musgrave còn tạo dáng uốn éo khoe da thịt khiến khán giả Việt Nam càng bức xức. Nhiều sao Việt cũng lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ đồng quê người Mỹ. Phạm Hương đăng tải hình ảnh ca sĩ Mỹ mặc áo dài không quần kèm dòng bình luận tiếng Anh với nội dung: “Tôi đánh giá cao việc bạn chọn áo dài của chúng tôi. Tuy nhiên, cách mặc đó là phản cảm, không tôn trọng văn hóa của chúng tôi. Áo dài phải được mặc với quần dài". Ngô Thanh Vân tỏ ra phẫn nộ trước hình ảnh Kacey Musgraves mặc áo dài không quần. Hoa hậu Phương Lê lên tiếng: "Mặc trang phục truyền thống của quốc gia khác mà không tôn trọng thì cô ta không đáng được tôn trọng. Một cô ca sĩ có tài nhưng tâm ném vào sọt rác". Hoa hậu Thu Hoài mỉa mai Kacey Musgraves mặc phản cảm. Trái với Ngô Thanh Vân hay Phạm Hương, NTK Sỹ Hoàng lại đứng về phía Kacey Musgraves. Trên Zing, Sỹ Hoàng cho biết, anh không đồng tình với cách mặc áo dài của nữ ca sĩ Mỹ. Tuy nhiên, anh cho rằng nên thông cảm bởi không phải ai cũng hiểu hết văn hóa của một quốc gia khác. Đặc biệt, ở Mỹ họ có sự tự do trong việc thể hiện cái tôi, quan điểm cá nhân. NTK Sỹ Hoàng nói thêm: "Trong nước, cũng còn rất nhiều người hiểu sai, mặc áo dài sai. Có người mặc áo dài với quần short, áo dài với quần legging da, xắn cao ống quần hoặc buộc tà áo, tạo dáng không phù hợp... Vậy nên đừng phản ứng quá mạnh với người nước ngoài. Trước khi dạy người khác, hãy hoàn thiện ý thức của mình trước". Kacey Musgraves sinh năm 1988, là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng với nhiều ca khúc như "Golden Hour", "I wanna dance with somebody"... Kacey Musgraves từng đoạt 2 giải Grammy 2013 và Grammy 2019. Hiện tại, cô chưa lên tiếng về lùm xùm mặc áo dài. Mời quý độc giả xem video "Ngô Thanh Vân bức xúc khi ca sĩ người Mỹ mặc áo dài "quên" quần. Nguồn Youtube

Khi biểu diễn tại một sự kiện mới đây, ca sĩ nhạc đồng quê người Mỹ Kacey Musgrave chọn áo dài Việt Nam. Sự việc sẽ không có gì đáng nói nếu như cô không quên "mặc quần". Không chỉ mặc áo dài phản cảm, Kacey Musgrave còn tạo dáng uốn éo khoe da thịt khiến khán giả Việt Nam càng bức xức. Nhiều sao Việt cũng lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ đồng quê người Mỹ. Phạm Hương đăng tải hình ảnh ca sĩ Mỹ mặc áo dài không quần kèm dòng bình luận tiếng Anh với nội dung: “Tôi đánh giá cao việc bạn chọn áo dài của chúng tôi. Tuy nhiên, cách mặc đó là phản cảm, không tôn trọng văn hóa của chúng tôi. Áo dài phải được mặc với quần dài". Ngô Thanh Vân tỏ ra phẫn nộ trước hình ảnh Kacey Musgraves mặc áo dài không quần. Hoa hậu Phương Lê lên tiếng: "Mặc trang phục truyền thống của quốc gia khác mà không tôn trọng thì cô ta không đáng được tôn trọng. Một cô ca sĩ có tài nhưng tâm ném vào sọt rác". Hoa hậu Thu Hoài mỉa mai Kacey Musgraves mặc phản cảm. Trái với Ngô Thanh Vân hay Phạm Hương, NTK Sỹ Hoàng lại đứng về phía Kacey Musgraves. Trên Zing, Sỹ Hoàng cho biết, anh không đồng tình với cách mặc áo dài của nữ ca sĩ Mỹ . Tuy nhiên, anh cho rằng nên thông cảm bởi không phải ai cũng hiểu hết văn hóa của một quốc gia khác. Đặc biệt, ở Mỹ họ có sự tự do trong việc thể hiện cái tôi, quan điểm cá nhân. NTK Sỹ Hoàng nói thêm: "Trong nước, cũng còn rất nhiều người hiểu sai, mặc áo dài sai. Có người mặc áo dài với quần short, áo dài với quần legging da, xắn cao ống quần hoặc buộc tà áo, tạo dáng không phù hợp... Vậy nên đừng phản ứng quá mạnh với người nước ngoài. Trước khi dạy người khác, hãy hoàn thiện ý thức của mình trước". Kacey Musgraves sinh năm 1988, là ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng với nhiều ca khúc như "Golden Hour", "I wanna dance with somebody"... Kacey Musgraves từng đoạt 2 giải Grammy 2013 và Grammy 2019. Hiện tại, cô chưa lên tiếng về lùm xùm mặc áo dài. Mời quý độc giả xem video "Ngô Thanh Vân bức xúc khi ca sĩ người Mỹ mặc áo dài "quên" quần. Nguồn Youtube