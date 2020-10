Ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 ở Pháp, giờ sức khỏe ra sao?

Thông tin ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 ở Pháp nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Chia sẻ với Zing, Đồng Lan cho biết, cô có lẽ bị nhiễm khi tham dự một buổi biểu diễn tại trường nhạc American School of Modern Music (Paris, Pháp) vào cuối tháng 9. Đồng Lan chia sẻ, mọi người đều nghiêm chỉnh đeo khẩu trang nhưng lại dùng chung micro. Sau một vài ngày, nữ ca sĩ đau đầu, toàn thân nhức mỏi, bị mất vị giác. Đến ngày 10/10, Đồng Lan nhận kết quả dương tính với COVID-19. Nữ ca sĩ tự cách ly tại nhà vì bệnh viện chỉ nhận những trường hợp có biểu hiện nghiêm trọng. “Tình hình của tôi không nguy hiểm. Giai đoạn đáng lo ngại cũng đã qua rồi. Giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, tinh thần tốt", Đồng Lan nói thêm. Chia sẻ với Dân Việt về tình hình ở Pháp, nữ ca sĩ cho hay: "Khi ra nơi công cộng, mọi người đều đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị phạt 135 euro (khoảng 3,7 triệu đồng). Nhìn chung, ý thức cộng đồng khá tốt. Những người già yếu đều được mọi người quan tâm và bảo vệ". Đồng Lan sang Pháp từ cuối năm 2019 để học nhạc Jazz tại American School of Modern Music. Từ Pháp, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh và thông tin cá nhân. Hồi cuối tháng 9, nữ ca sĩ cho biết, cô nhập học cho năm học thứ hai. Đồng Lan chia sẻ hình ảnh khi sức khỏe bắt đầu xấu đi do COVID-19. Xem video "Đồng Lan hát từ Pháp". Nguồn FBNV

Thông tin ca sĩ Đồng Lan mắc COVID-19 ở Pháp nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Chia sẻ với Zing, Đồng Lan cho biết, cô có lẽ bị nhiễm khi tham dự một buổi biểu diễn tại trường nhạc American School of Modern Music (Paris, Pháp) vào cuối tháng 9. Đồng Lan chia sẻ, mọi người đều nghiêm chỉnh đeo khẩu trang nhưng lại dùng chung micro. Sau một vài ngày, nữ ca sĩ đau đầu, toàn thân nhức mỏi, bị mất vị giác. Đến ngày 10/10, Đồng Lan nhận kết quả dương tính với COVID-19 . Nữ ca sĩ tự cách ly tại nhà vì bệnh viện chỉ nhận những trường hợp có biểu hiện nghiêm trọng. “Tình hình của tôi không nguy hiểm. Giai đoạn đáng lo ngại cũng đã qua rồi. Giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi, giữ sức khỏe, tinh thần tốt", Đồng Lan nói thêm. Chia sẻ với Dân Việt về tình hình ở Pháp, nữ ca sĩ cho hay: "Khi ra nơi công cộng, mọi người đều đeo khẩu trang, nếu không sẽ bị phạt 135 euro (khoảng 3,7 triệu đồng). Nhìn chung, ý thức cộng đồng khá tốt. Những người già yếu đều được mọi người quan tâm và bảo vệ". Đồng Lan sang Pháp từ cuối năm 2019 để học nhạc Jazz tại American School of Modern Music. Từ Pháp, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh và thông tin cá nhân. Hồi cuối tháng 9, nữ ca sĩ cho biết, cô nhập học cho năm học thứ hai. Đồng Lan chia sẻ hình ảnh khi sức khỏe bắt đầu xấu đi do COVID-19. Xem video "Đồng Lan hát từ Pháp". Nguồn FBNV