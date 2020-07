Bữa ăn nghìn đô của Vũ Khắc Tiệp có gì khiến fan xôn xao?

Trong một tập mới đây của kênh Vlog Vũ Khắc Tiệp, ông bầu họ Vũ khoe cảnh tự mình đi mua đồ hải sản để chuẩn bị một bữa ăn mời bạn bè thật hoành tráng. Vũ Khắc Tiệp cho biết đây là lần đầu tiên anh làm vlog theo phong cách cuộc sống hàng ngày, theo đúng như yêu cầu của các fan. Khắc Tiệp chia sẻ, anh chọn các đồ hải sản ngon nhất, đắt nhất tại một vựa hải sản ở TP.HCM với phương châm “ăn như không còn có ngày mai”. Khắc Tiệp chọn 2 con cua hoàng đế to nhất ở cửa hàng, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ với giá khoảng 9-10 triệu/2 con. Sau đó anh chọn 2 con tôm hùm Alaska, loại tôm đắt nhất trong cửa hàng, 1 triệu/kg và 1 con khoảng 3kg. Tính ra tiền tôm là khoảng 6 triệu đồng. Anh chọn 8 con ốc vòi voi xuất xứ từ Canada, 2 con ốc hoàng hậu giá 550 ngàn /kg. Rổ ốc vòi voi Vũ Khắc Tiệp chọn. Ông trùm chân dài chọn hai con ốc hoàng hậu to nhất cửa hàng. Ngoài ra, Khắc Tiệp chọn 4kg bào ngư Úc để đãi bạn và mỗi con bào ngư to tới 300-400gr. Tiếp đó Vũ Khắc Tiệp chọn 1 con cá bơn để làm sashimi. Rồi hào, sò điệp để nướng mỡ hành. Món cua hoàng đế hấp đang sôi ùng ục trên bếp tại nhà Vũ Khắc Tiệp ngay sau đó. Tôm hùm Alaska được chế biến trong bếp. Các món sau khi hoàn thành được bày trên bàn ăn rất bắt mắt. Bạn bè ai nấy đều xuýt xoa với món ngon mà Vũ Khắc Tiệp chiêu đãi. Cua hoàng đế. Ốc vòi voi. Shasimi cá bơn. Ốc hoàng hậu sau khi được chế biến. Sò điệp nướng mỡ hành. Theo tiết lộ của Vũ Khắc Tiệp, bữa ăn anh chiêu đãi bạn bè tốn khoảng 100 triệu bao gồm cả tiền thuê đầu bếp, mua thực phẩm, tiền phí vận chuyển...Độ chịu chơi của ông trùm Vũ Khắc Tiệp khiến bạn bè trầm trồ. Xem video "Vũ Khắc Tiệp chê nơi cách ly tập trung". Nguồn Zing:

