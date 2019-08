Bộ sưu tập thành tích của Hoa hậu Lương Thùy Linh: ai không ngưỡng mộ?

Tân Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh sinh năm 2000 tại Cao Bằng. Cô hiện đang là sinh viên năm hai Đại học Ngoại thương. Những năm cấp 3, Thùy Linh theo học tại lớp chuyên Toán, trường THPT Chuyên Cao Bằng. Trong suốt 12 năm học, cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhiều thành tích học tập đáng nể. Tân Miss World Việt Nam 2019 từng được Hội đồng giải thưởng Hoa trạng nguyên vinh danh là 1 trong 5 học sinh có kết quả THPT quốc gia 2018 cao nhất của tỉnh Cao Bằng. Với lợi thế của mình, Lương Thùy Linh liên tiếp đại diện nhà trường tham dự nhiều cuộc thi, đặc biệt là các các cuộc thi về tiếng Anh. Trong ảnh là tấm huy chương đồng môn tiếng Anh tại Trại hè Hùng Vương năm 2016 được Linh tự hào chia sẻ trên Facebook cá nhân. Lương Thùy Linh chụp hình cùng các bạn cùng trường THPT Chuyên Cao Bằng tham gia Trại hè Hùng Vương năm 2017 tại Tuyên Quang. Một lần nữa, Linh xuất sắc đạt được huy chương đồng. Đặc biệt, Lương Thùy Linh còn sở hữu bằng IELTS với số điểm 7.5 đáng ngưỡng mộ. Trong đó kỹ năng Nghe, Đọc của Linh nổi trội hơn với số điểm gần như tuyệt đối (8.5). Ngoài các cuộc thi, Lương Thùy Linh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thực tế để nâng cao khả năng giao tiếp với người nước ngoài. Trong ảnh, tân Hoa hậu tham gia hỗ trợ cô giáo Lưu Thị Thuý Ngà giới thiệu tới đoàn công tác của UNESCO trong chuyến thẩm định Công viên địa chất non nước Cao Bằng lên Công viên địa chất Toàn cầu hồi tháng 7/2017. Lương Thùy Linh tự tin dùng tiếng Anh giới thiệu về quê hương tại sự kiện Ngoại khóa tuyên truyền giáo dục về Công viên Địa chất Toàn cầu - non nước Cao Bằng của UNESCO tháng 5/2018. Cô gái 10x tham gia trợ giảng cho chuyên gia Mỹ tập huấn giảng dạy cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Cao Bằng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh từng nhận được bằng khen của Đại sứ quán Mỹ tại Việt nam trong lần tham dự dự án "One Country One Book" (tạm dịch: mỗi quốc gia một cuốn sách).

Lương Thùy Linh chụp hình lưu niệm cùng các bạn trong đội tuyển đi thăm quan, giao lưu học hỏi tại Đại sứ quán Mỹ.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia mà Hoa hậu Lương Thùy Linh từng tham gia, với tư cách là nhóm trưởng và vinh dự nhận được giải của nhà tài trợ.

Giấy khen do trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng cấp năm 2017. Tân Hoa hậu từng ghi danh bảng vàng, trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học.

Lương Thùy Linh cũng đạt Giải nhất kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017. Có thể nói, việc tham gia các cuộc thi về tiếng Anh, nghiên cứu khoa học là tiền đề quan trọng giúp Linh tạo được nền tảng vững chắc để phát triển bản thân.

Những kinh nghiệm từ khi còn sinh hoạt tại Câu lạc bộ MC và thời trang của trường Đại học Ngoại thương đã giúp ích rất nhiều cho Lương Thùy Linh tại vòng chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Tân Hoa hậu luôn nằm trong số những thí sinh trình diễn catwalk đẹp nhất, được chọn vào Top 5 Người đẹp biển và Top 3 Người đẹp thời trang.

Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019.

