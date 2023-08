BlackPink ra sao sau 2 đêm nhạc đình đám tại Hà Nội?

Ngày 29 và 30/7, tại Hà Nội, concert BlackPink diễn ra thành công. Ảnh: Người Đưa Tin. Ngay trong tối ngày 30/7, 4 cô gái nhóm BlackPink rời Việt Nam. Jisoo, Jennie và Rosé về Hàn Quốc còn Lisa có lịch trình riêng. Ảnh: Dispatch. Rosé có nhiều khoảnh khắc tinh nghịch tại sân bay quốc tế Gimpo (Seoul, Hàn Quốc). Ảnh: Dispatch. Về Hàn Quốc, Rosé đăng tải một số hình ảnh đội nón lá trong thời gian ở khách sạn tại Việt Nam. Ảnh: Instagram. Ngoài ra, Rosé khoe những món quà được fan Việt tặng. Ảnh: Saostar. Jisoo và Jennie chưa có động thái mới sau concert. Ảnh: Dispatch. Trước concert tại Hà Nội, Lisa vướng tin đồn rời công ty quản lý YG Entertainment. Nhanh chóng, phía công ty phủ nhận. "Lịch trình không chắc chắn của Lisa là do tour diễn cũng như các hoạt động cá nhân. Điều này không liên quan tới việc gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn hợp đồng vẫn đang được thảo luận", VTV dẫn lời YG Entertainment. Mới đây, theo Phụ Nữ Số, tờ Deccanchronicle (Ấn Độ) đăng tải bài viết hé lộ về khả năng tái ký của Lisa. Ảnh: Fanpage. Nguồn tin cho biết, Lisa sẽ tìm tới một công ty quản lý khác do nổi tiếng nhất trong nhóm BlackPink nhưng lại được trả lương ít nhất. Ảnh: Fanpage. YG Entertainment vẫn chưa lên tiếng về tin đồn liên quan đến Lisa.Ảnh: Fanpage. Xem video: "BlackPink nhảy See tình". Nguồn Người Đưa Tin

