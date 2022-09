Bình An - Phương Nga khoe ảnh đăng ký kết hôn trước thềm đám cưới

Mới đây, diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đồng loạt khoe ảnh lên phường đăng ký kết hôn. Trong ảnh, nam diễn viên cười hạnh phúc còn nàng á hậu hóm hỉnh viết: "Bị lên phường". Thông tin Bình An - Phương Nga đăng ký kết hôn nhận được sự chúc phúc của nhiều bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ. Phương Nga - Bình An là cặp đẹp đôi của Vbiz. Cả hai được phát hiện hẹn hò năm 2018 khi nam diễn viên đến cổ vũ Phương Nha thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó, để tránh gây chú ý cặp đôi giấu chuyện tình cảm. Vào dịp Valentine năm 2019, Bình An và Phương Nga mới công khai chuyện họ là một cặp. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau, không ngại thể hiện tình cảm, sự quan tâm đến đối phương. Phương Nga - Bình An có thời gian hẹn hò ngọt ngào. Cặp đôi nhận được sự chúc phúc của gia đình, bạn bè, người hâm mộ. Tháng 2/2022, diễn viên Bình An chính thức cầu hôn Phương Nga và nhận được lời đồng ý từ bạn gái. Được biết, Bình An và Phương Nga đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu tháng 9. Dự kiến đám cưới Phương Nga - Bình An sẽ diễn ra trong tháng 10 sắp tới. Phương Nga sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Kinh tế - Quốc dân. Sau khi đoạt giải á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, cô tham gia Miss Grand International cùng năm và vào Top 10. Hiện Phương Nga là MC của chương trình Cafe sáng. Bình An sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Anh là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua loạt phim: "Cả một đời ân oán", "Tình khúc Bạch Dương", "Những cô gái trong thành phố", "Chạy trốn thanh xuân", "Yêu hơn cả bầu trời"... Nam diễn viên hiện gây chú ý khi tham gia bộ phim "Gara hạnh phúc". Trong phim, Bình An đóng vai trai bao tên Quân.Xem trailer phim "Gara hạnh phúc" có Bình An tham gia. Nguồn VFC

