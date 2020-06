Bi hài hậu trường sao Việt mặc đồ mùa đông đóng phim giữa hè

Ngày 9/6, giữa tiết trời nóng như đổ lửa, Lã Thanh Huyền phải mặc áo vest để quay bộ phim “Tình yêu và tham vọng”. "Thực sự là nóng muốn xỉu, nóng lả đi. Trời hôm nay có người trong ê kíp nói lên tới 50 độ C mà tôi phải mặc vest, mặc đồ mùa đông quay dưới trời nắng nóng cả ngày" – nữ diễn viên cho biết. Mặc dù đang ốm, nhưng Lã Thanh Huyền vẫn cố gắng quay xong các phân cảnh của 10 tập cuối phim “Tình yêu và tham vọng” giữa cái nắng nóng ngột ngạt của Hà Nội. Cũng giống Lã Thanh Huyền, Nhan Phúc Vinh phải quay một số cảnh dang dở từ mùa đông, nên anh phải chịu cảnh mặc quần áo ấm để quay giữa mùa hè. Nhan Phúc Vinh cho biết cái nắng nóng mùa hè ở Hà Nội khiến anh mệt hơn là ở trong TP.HCM. Nóng như vậy mà có những cảnh nam diễn viên phải mặc áo cổ lọ, áo len nhiều lớp để quay “Tình yêu và tham vọng”. Nữ diễn viên Thùy Anh cũng khổ sở khi phải khoác lên mình bộ quần áo mùa đông dày cộm, áo len cổ lọ để đóng phim “Tình yêu và tham vọng” giữa thời tiết 40 độ. "Lạnh có thể quấn thêm chăn khi chưa bấm máy, còn nóng thì rất khó xử lý, không thể cứ cởi đồ ra liên tục trên phim trường được. Quay cảm xúc ngày đông mà trong người mồ hôi cứ đổ liên tục. Cái cảm giác đó thật sự muốn bùng cháy luôn ấy", Thùy Anh chia sẻ. Diễn viên Thanh Sơn và Diễm My chia sẻ hình ảnh mặc đồ mùa đông đóng phim giữa hè trời nắng nóng 40 độ. Diễm My và Mạnh Trường mặc áo vest chỉnh tề chuẩn bị cho một cảnh quay khi đóng phim giữa mùa hè. Đoàn làm phim “Về nhà đi con” cũng phải chịu cái nắng nóng của mùa hè miền Bắc khi nhiệt độ ngoài trời lên đỉnh điểm. "Quần áo ướt sũng, tụt cả 'áp suất'. Nhưng cứ sờ tới quyển kịch bản, thoại dăm ba câu là tinh thần lại lên cao. Cả đoàn cùng hừng hực khí thế và cố gắng chiến đấu", Bảo Thanh chia sẻ. Nam diễn viên Hồng Đăng cũng chia sẻ những ngày quay phim “Mê cung” khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ C. "Gần 40 người nhốt nhau vào cái lò, mái làm bằng tôn, không điều hoà, không quạt ở cái thời tiết này thật là phê. 6 ngày mà dài như một thế kỷ", anh nói. Xem video hậu trường phim "Tình yêu và tham vọng". Nguồn Youtube:

