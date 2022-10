Bất ngờ nhan sắc thời học sinh của dàn hoa hậu Việt

Ngay từ thời học sinh, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã xinh xắn, dễ thương. Sau khi lên ngôi hoa hậu, nhan sắc của người đẹp Thanh Hóa ngày càng thăng hạng. (Ảnh: Tiền phong, FBNV) So với thời còn là học sinh phổ thông, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân của hiện tại xinh đẹp hơn rất nhiều nhờ biết cách trang điểm. (Ảnh: dienanh.net, FBNV) Đoàn Thiên Ân, sinh năm 2000, là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngay từ khi là học sinh cấp 3, Thiên Ân đã sở hữu nét đẹp và vóc dáng nổi trội so với các bạn cùng lứa. (Ảnh: FBNV) Ngay từ thời học sinh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã rất duyên dáng, xinh xắn. Vẻ đẹp của Thùy Tiên hiện tại thì không phải bàn cãi. (Ảnh: FBNV) Khuôn mặt của Lương Thùy Linh, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, không thay đổi nhiều nếu so hiện tại với khi cô còn là học sinh. Chỉ khác là hiện tại Thùy Linh hút mắt hơn nhờ cách trang điểm. (Ảnh: FBNV) Khuôn mặt của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương hiện tại sắc nét và đẹp hơn so với lúc cô còn là học sinh. (Ảnh: FBNV) Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên khi còn là cô học trò sở hữu khuôn mặt tròn, đáng yêu kiểu baby. Sau 8 năm lên ngôi hoa hậu, nhan sắc của người đẹp sinh năm 1996 ngày càng quyến rũ, cả khuôn mặt và body đều thăng hạng. (Ảnh: FBNV) Đỗ Mỹ Linh của thời đi học khác hẳn với phiên bản hoa hậu khi cô lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2016. (Ảnh: FBNV) Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy sở hữu gương mặt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng xuất sắc. Vẻ đẹp của cô đã hiển hiện ngay từ khi còn là học sinh. (Ảnh: Infonet, FBNV)Video phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022. Nguồn Zing

