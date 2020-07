Bất ngờ nhan sắc Jolie Nguyễn khi mới đăng quang năm 18 tuổi

Jolie Nguyễn tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997. Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt tại Australia vào năm 2015. Thời điểm đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt tại Australia ở tuổi 18, Jolie Nguyễn sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 86-58-88. Nhan sắc của Jolie Nguyễn thời mới đăng quang không quá nổi trội. Các đường nét trên gương mặt nàng hậu 9X khi ấy còn khá thô, được nhận xét là chỉ ở mức ưa nhìn. Cô sở hữu nụ cười rạng rỡ. Từ kiều tóc tới trang phục khiến người đẹp trông già hơn so với tuổi 18. Sau khi có danh vị, Hoa hậu thế giới người Việt tại Australia trở về Việt Nam và gia nhập làng giải trí. Jolie Nguyễn gây dựng hình tượng ngày một gợi cảm và sang chảnh. Nhan sắc thăng hạng vài năm trở lại đây khiến Jolie Nguyễn từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng thừa nhận từng "dao kéo" mũi do mũi không cao, sống mũi gãy và hai cánh mũi hơi bè. Jolie Nguyễn từng được xếp vào danh sách "Hội con nhà giàu Việt Nam - Rich Kids of Vietnam" vì cuộc sống sang chảnh, mua đồ hiệu không quan trọng giá tiền. Xem video "Jolie Nguyễn dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn Youtube/ Hoa hậu Việt Nam:

