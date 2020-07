Bật mí tính cách 7 thành viên Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020

Đỗ Mỹ Linh là một trong những giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô là hoa hậu luôn cầu tiến và nỗ lực rất nhiều để khẳng định ngôi vị, làm đẹp hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện. Cũng làm giám khảo, Á hậu Thụy Vân chinh phục trái tim khán giả bằng vẻ đẹp, tài năng cũng như lối sống chuẩn mực. Với phong thái chuyên nghiệp cũng như lối ứng xử thông minh, ở vai trò mới trong ban giám khảo, Thuỵ Vân sẽ trở thành yếu tố góp phần truyền cảm hứng cho dàn thí sinh năm nay. Hà Kiều Anh được tín nhiệm cao của ban tổ chức Hoa hậu việt Nam do luôn nghiêm túc bố trí thời gian làm việc theo yêu cầu của cuộc thi, trong chấm thi tỏ rõ sự thẳng thắn, công tâm, nhạy cảm và sâu sắc. Năm nay, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tiếp tục mời nhà sử học Dương Trung Quốc làm trưởng ban giám khảo do hoàn toàn tín nhiệm và tin tưởng vào uy tín, sự thẳng thắn, vững vàng, công tâm và sâu sắc của ông. NTK Lê Thanh Hoà được BTC tín nhiệm do thái độ làm việc nghiêm túc, công tâm, gu thẩm mỹ và thời trang độc đáo. Nhà thơ, nhà báo Hữu Việt được mời làm phó trưởng ban giám khảo do kinh nghiệm phong phú, sự sắc sảo trong nhận xét, đánh giá thí sinh và sự công tâm đã được thử thách qua nhiều kỳ thi hoa hậu. GS.TS NGND Hoàng Tử Hùng là nhà chuyên môn và nhà sư phạm nổi tiếng trong ngành Y, đặc biệt là lĩnh vực nhân trắc học. Ông cũng là người đã đồng hành với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ hơn 20 năm qua, nổi bật với cái nhìn cẩn trọng, thấu đáo, nhân văn trong chấm thi. Mời quý độc giả xem video "Nổi da gà khi nghe diva Thanh Lam cất giọng hát ca khúc Ôi Quê Tôi trong đêm Hoa hậu Việt Nam 2018". Nguồn Sen vàng

