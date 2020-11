Báo Trung ca ngợi “Đệ nhất mỹ nhân”, Huyền My còn bao lần được khen?

Trang QQ (Trung Quốc) mới đây đăng tải bài viết với nội dung khen Á hậu Huyền My là “Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”. Trang QQ ca ngợi Huyền My sở hữu gương mặt lai giữa Angela Baby và Côn Lăng - bà xã Châu Kiệt Luân, ở một vài góc lại giống với Cổ Lực Na Trát. Cũng theo QQ, Huyền My có body gợi cảm như Liễu Nham, đôi chân dài miên man như Quan Hiểu Đồng. Năm 2017, Huyền My lại được trang Sohu (Trung Quốc) ca ngợi là "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam". Sohu giới thiệu Huyền My là "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Tờ Kknews dẫn lại bài viết của Sohu về Huyền My và nhận xét thêm nhan sắc của Huyền My là "dung mạo khuynh thành", “vẻ đẹp tao nhã, thanh lịch". Gần đây, Huyền My còn có mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2020. Năm 2018, nàng á hậu lọt top 32 bình chọn Hoa hậu đẹp nhất của Miss Grand Slam 2017 - Hoa hậu đẹp nhất thế giới do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties bình chọn. Sau khi lọt top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017, Huyền My được đánh giá cao về nhan sắc. Nàng á hậu khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 25. Huyền My nhiều lần chia sẻ cô chưa có ý định kết hôn. Nàng á hậu tỏ ra kín tiếng về chuyện tình cảm khi chưa từng công khai hẹn hò bất kì ai. Huyền My hiện tại muốn dành nhiều thời gian cho bản thân, gia đình và công việc mình thích. Xem video "Huyền My đánh golf". Nguồn FBNV

