Bảo An và loạt sao nhí âm nhạc giờ ra sao?

Sinh năm 2006, Bảo An nổi tiếng ngay từ khi còn nhỏ với loạt bài hát như “Xúc xắc xúc xẻ”, “Mẹ ơi tại sao”, "Bé chút chít". Những năm qua, Bảo An vừa đi hát, đóng phim, làm MC. Ảnh: Dân Việt, Vietnamnet Vài tháng trở lại đây, Bảo An “Xúc xắc xúc xẻ” liên tục bị vu khống giật chồng, mang thai. Chị Ái Phương - mẹ của ca sĩ Bảo An chia sẻ trên Zing, giọng ca sinh năm 2006 khủng hoảng tinh thần, mất ăn mất ngủ, dẫn đến sức khỏe sa sút. Ảnh: Zing Ngay từ lúc 2 tuổi, Xuân Mai đã được nhiều người biết tới với video “Con cò bé bé”. Đến năm 9 tuổi, Xuân Mai sang Mỹ định cư. Sao nhí âm nhạc một thời từng trở về Việt Nam ca hát nhưng không được nhiều khán giả đón nhận. Sau đó, Xuân Mai trở lại Mỹ để tiếp tục việc học. Ảnh: Vietnamnet, Giáo dục Việt Nam Năm 2015, ở tuổi 20 Xuân Mai kết hôn. Cô sinh liên tiếp 3 con trong 3 năm. Từ khi lập gia đình, Xuân Mai sống kín tiếng. Ca sĩ Tuấn Cảnh - bố Xuân Mai năm 2022 chia sẻ, con gái đang làm ngân hàng cùng chồng ở Mỹ, không đi hát nữa. Ảnh: Saostar Xuân Nghi được xem là thần đồng ca nhạc khi còn nhỏ giống Xuân Mai. Năm 16 tuổi, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Trường đào tạo nghệ sĩ Orange County High School of the Arts. Sau đó, giọng ca sinh năm 1994 được nhận vào Đại học Nam California ngành Công nghiệp âm nhạc. Hiện tại, Xuân Nghi vẫn ca hát. Trên trang cá nhân, Xuân Nghi chia sẻ tin là CEO, nhà sáng lập một công ty truyền thông ở Mỹ. Ảnh: Gia đình xã hội, FBNV Năm 2019, Xuân Nghi công khai hẹn hò bạn trai lâu năm. Khoảng 1-2 năm trở lại đây, nữ ca sĩ không chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Năm 2013, Phương Mỹ Chi trở thành á quân Giọng hát Việt nhí. Sau cuộc thi, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” liên tục chạy show. Phương Mỹ Chi hiện tại vừa đi hát vừa làm CEO một công ty giải trí. Ảnh: Đời sống pháp luật, FBNV Năm 2022, trong cuộc phỏng vấn với Arttimes, Phương Mỹ Chi cho biết, cô chưa từng được một chàng trai nào tỏ tình. Ảnh: FBNV Năm 2004 - 2005, cái tên bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy) nổi đình đám trên thị trường băng đĩa khi nhảy múa bắt chước các ngôi sao ca nhạc cùng những bản hit thời bấy giờ. Tuy nhiên càng lớn, Nguyễn Huy càng ít show. Giọng ca sinh năm 1997 thừa nhận bản thân không còn được nhiều khán giả quan tâm. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, có lẽ là thời gian khủng khiếp nhất với Nguyễn Huy khi gia đình phá sản, chị ruột qua đời, bản thân bị đứt dây chằng, công việc không thuận lợi. May mắn, sau 2 năm, anh đã trả hết nợ. Ảnh: Zing Xem video: "Bảo An trong MV Xúc xắc xúc xẻ". Nguồn Vietnamnet

