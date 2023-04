Chân dung Bảo An “Xúc xắc xúc xẻ” bị đe dọa, tung tin thất thiệt

Chị Ái Phương - mẹ ruột ca sĩ Bảo An vừa chia sẻ trên Dân trí, nữ ca sĩ bị một người lạ nhắn tin đe dọa, tung tin đồn thất thiệt từ tháng 1/2023. “Người này nói Bảo An giật chồng người khác, dùng những lời lẽ thật sự kinh khủng mà tôi còn không dám diễn tả lại. Thậm chí trong trường, các bạn học sinh cũng nhận được những tin nhắn có nội dung lăng mạ Bảo An. Tôi cam đoan những thông tin mà người này đang lan truyền hoàn hoàn là bịa đặt”, mẹ của Bảo An bức xúc nói. Hiện tại, gia đình nữ ca sĩ đã gửi đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Ảnh: Dân trí Bảo An sinh năm 2006, mê hát từ năm 3 tuổi. Sự nghiệp ca hát của cô nhóc bắt đầu từ năm 5 tuổi. Ảnh: Dân Việt Bảo An có loạt MV chục triệu đến trăm triệu lượt xem như “Xúc xắc xúc xẻ” - 426 triệu lượt xem, “Mẹ ơi tại sao” - 226 triệu lượt xem, "Bé chút chít" - 140 triệu lượt xem, “Ba ơi” - 40 triệu lượt xem. Ảnh: Dân trí Bảo An “Xúc xắc xúc xẻ” từng tham gia giành giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất và giải Thí sinh ấn tượng nhất ở chương trình Đồ Rê Mí năm 2011. Ảnh: Dân Trí Theo Người lao động, ở tuổi 17, Bảo An thích hát teen pop về tình yêu trong sáng tuổi học trò. Ảnh: Người lao động Giọng ca sinh năm 2006 đang được nhạc sĩ Đức Trí đào tạo cả thanh nhạc và sáng tác. Ảnh: Người lao động Ngoài ca hát, Bảo An còn đóng phim, làm MC. Giọng ca “Xúc xắc xúc xẻ” tham gia các bộ phim, vở kịch như: “Cưới chạy kịp xuân”, “Nhà chung”, “Bếp của mẹ”, “Xin một cái tên”, “Viên ngọc thần”, “Xin đừng bỏ con mẹ ơi”... Ảnh: Vietnamnet Bảo An thân thiết với Gia Khiêm, Thiên Khôi và nhiều ca sĩ cùng trang lứa khác. Ảnh: VietnamnetBảo An chia sẻ trên Vietnamnet, nếu không làm ca sĩ, em muốn mở nhà hàng, tiệm bánh hoặc bán mỹ phẩm. Ảnh: Người đưa tin Xem video: "Bảo An trong MV Xúc xắc xúc xẻ". Nguồn Vietnamnet

