Bạn thân lên tiếng về nguyên nhân khiến nghệ sĩ Anh Vũ qua đời

Mới đây, khi trả lời báo chí về lý do nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, ca sĩ Leon Vũ xác nhận rằng, những thông tin lan truyền về việc cố danh hài qua đời vì tắm khuya hay lạm dụng thuốc ngủ do xuống tinh thần vì ế show... đều không chính xác. Ảnh: Người lao động. Nam ca sĩ giải thích, đêm đó hai người còn ngồi nói chuyện với nhau. Thậm chí 4h sáng, Anh Vũ còn dậy đi tìm đồ ăn. Ảnh: FBNV. Về tin đồn cái chết của Anh Vũ là do lạm dụng thuốc ngủ vì ế show, người bạn thân của nam nghệ sĩ thẳng thắn phản bác rằng, Anh Vũ vẫn đi show bên Mỹ đều đều, vẫn có show diễn đàng hoàng. "Mọi người theo dõi cũng biết Anh Vũ diễn tối chủ nhật, sáng thứ hai thì mất. Xin các bạn đính chính giúp!”, nam ca sĩ chia sẻ với báo chí. Leon Vũ chia sẻ thêm rằng, nguyên nhân chính xác khiến Anh Vũ mất phải đợi kết quả chính thức từ cơ quan điều tra. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng tiết lộ: "Giúp Leon nhé cả nhà! Khi có kết quả khám nghiệm tử thi thì chắc chắn bên gia đình sẽ cho mình biết. Còn bây giờ mọi người giúp Leon đưa Anh Vũ ra đi nhé". Leon Vũ là người được ủy quyền đưa thi hài Anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam. Linh cữu của nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa đến chùa Ấn Quang trước niềm tiếc thương của những người yêu mến anh, gia đình, người thân và rất nhiều nghệ sĩ. Linh cữu cố danh hài được bọc cẩn thận trước khi đưa về nước. Hàng ngàn fan vây cứng linh cữu nghệ sĩ Anh Vũ khi được đưa đến chùa Ấn Quang. Ảnh: Zing.

