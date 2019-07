Bạn thân Bảo Hân “Về nhà đi con” gây sốt tại Miss World Việt Nam

Nguyễn Tường San là bạn thân của Bảo Hân "Về nhà đi con". Hiện, Tường San lọt vào chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Tường San sinh năm 2000, từng là học sinh trường THPT Phan Đình Phùng. Cô nàng được cư dân mạng chú ý nhờ nhan sắc xinh như hot girl. Bạn thân của Bản Hân cuốn hút người đối diện bởi gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to, sống mũi cao. Theo Thế giới trẻ, Tường San được biết đến nhiều qua những bộ ảnh chụp lookbook, TVC quảng cáo. Khi đến lớp bạn thân của Bảo Hân khá giản dị. Tuy nhiên, khi chụp ảnh, Tường San khoe được thần thái diễn xuất trước ống kính. Cựu hot girl trường Phan Đình Phùng chia sẻ, cô bén duyên với việc làm mẫu và bắt đầu trở thành freelance model từ năm 16 tuổi. "Mình nghĩ là do sống trong môi trường liên quan tới thời trang từ bé nên mình cũng có một chút ít năng khiếu trong lĩnh vực này và đã được mọi người nhìn ra. Mình coi đó là một sự may mắn", Tường San tâm sự. Hình ảnh Tường San trong một lần làm mẫu ảnh. Khi quyết định thi Miss World Việt Nam 2019, Tường San được Bảo Hân ủng hộ hết mình. Bảo Hân "Về nhà đi con" liên tục kêu gọi fan của mình bình chọn cho Tường San tại cuộc thi nhan sắc. Tường San hiện sở hữu số đo ba vòng: 82-65-94. Nhiều người đặt kỳ vọng cô bạn thân của Bảo Hân sẽ tiến xa tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Xem video "Bất ngờ với tài năng đặc biệt của các thí sinh Miss World Việt Nam 2019". Nguồn Youtube/sen vàng

