Bạn gái Lee Sung Gi sở hữu vẻ đẹp chuẩn hoa hậu

Ngày 24/5, nam diễn viên Lee Seung Gi và nữ diễn viên Lee Da In xác nhận đang hẹn hò. Cả hai đã bắt đầu mối quan hệ yêu đương được 6 tháng và hai người đã gặp mặt hai bên gia đình. Lee Da In là con gái thứ 2 của nữ minh tinh Kyun Mi Ri (giữa) - người từng đóng vai "Mama Chuê" trong bộ phim nổi tiếng “Nàng Dae Jang Geum” - với nam diễn viên Im Young Gyu. Lee Da In tốt nghiệp đại học Hanyang, khoa Sân khấu điện ảnh và từng tham gia một số bộ phim như: “The Fatal Encounter”, “Hwarang”, “My Golden Life”, “Alice”. Tuy là con nhà nòi, nhưng nghiệp diễn của Lee Da In lại không có gì nổi bật. Bù lại, bạn gái Lee Sung Gi sở hữu ngoại hình cực phẩm, mang thần thái của hoa hậu. Nữ diễn viên 28 tuổi đẹp từ khuôn mặt cho tới dáng dấp. Với khuôn mặt không điểm chết này, Lee Da In để kiểu tóc nào cũng xinh. Đôi chân thon dài cũng là một trong những điểm cộng của người yêu Lee Sung Gi. Dù mặc style "bánh bèo" hay "cool ngầu" thì nữ diễn viên 28 tuổi vẫn vô cùng quyến rũ. Trong khi người yêu vào showbiz khá muộn, năm 22 tuổi thì từ lúc 17 tuổi, Lee Sung Gi đã ra mắt Kbiz với tư cách một ca sĩ. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ca hát, Lee Seung Gi còn hoạt động song song, đa sân với cả lĩnh vực phim ảnh và show giải trí ngay từ những ngày đầu debut làm ca sĩ.Xem video "Những sao Hàn có nghề tay trái là DJ cực chất". Nguồn Yan News

