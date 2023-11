Bạn gái cũ của Jack tự tin khoe bụng chi chít vết rạn

Trên trang cá nhân, Thiên An - bạn gái cũ của Jack khoe bức ảnh đen trắng chụp vùng bụng với rất nhiều vết rạn. "Chiếc bụng rạn - mảnh đất thiêng đầy kiêu hãnh của người mẹ", Thiên An viết. Sau ồn ào tình cảm với nam ca sĩ Jack vào năm 2021, Thiên An hạn chế nhắc đến tình cũ mà tập trung phát triển công việc làm người mẫu, đóng phim. Công việc đều đặn hơn giúp Thiên An có điều kiện nuôi dạy con gái Yên Đan (Sol) - con chung của cô với Jack đầy đủ hơn. Để có được vóc dáng gợi cảm hiện tại, Thiên An nỗ lực tập luyện. Sau cú sốc tình cảm, Thiên An đã lấy lại tinh thần và nhan sắc, vóc dáng ngày càng thăng hạng. Vẻ ngoài gợi cảm cũng là một trong những lợi thế giúp cô có nhiều hợp đồng làm mẫu và đóng phim hơn. Bà mẹ một con tự tin với vóc dáng hiện tại nên thường xuyên diện trang phục gợi cảm. Thiên An tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An, sinh năm 1998 tại Bình Dương. Thiên An từng đóng một số MV của Jack như "Sóng gió", "Bạc phận","Hoa vô sắc" và hai người nảy sinh tình cảm. Đầu tháng 8/2021, hot girl sinh năm 1998 khiến Vbiz rúng động khi tiết lộ có con với nam ca sĩ Jack. Hiện tại Thiên An một mình nuôi dạy con gái.Xem MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Nguồn J97

