Bản án cuối cho kẻ giết chết chồng nữ diễn viên "Hoa hậu Hàn Quốc"

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết tù chung thân dành cho kẻ đã giết chết chồng của nữ diễn viên "Hoa hậu Hàn Quốc" Song Seon Mi. Tháng 8 năm ngoái, chồng nữ diễn viên Song Seon Mi được phát hiện tử vong tại một văn phòng ở Gangnam do bị đâm chết. Cảnh sát đã điều tra ra anh họ của nạn nhân - ông Kwak. đã thuê người giết chết em trai mình Bộ phim truyền hình đề tài giới con nhà giàu "SKY Castle" tiếp tục thiết lập kỷ lục rating mới với 9.5%, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng rating nhà đài jTBC. MAMAMOO Hwasa đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ tháng 12/2018. Theo sau là hai sao Hàn Black Pink Jennie và Red Velvet Irene. Công ty quản lý FNC Entertainment chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của Seolhyun rằng cô có triệu chứng cảm lạnh nhẹ, cổ họng bị sưng và choáng váng. Cô đã được đến bệnh viện kiểm tra và hiện tại tình trạng sức khỏe đã hồi phục rất nhiều. Nam diễn viên Lee Yi Kyung chia sẻ hình ảnh hội ngộ ngọt ngào với người bạn BTS Jin tại hậu trường lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2018 (MAMA). Em út Big Bang Seungri bất ngờ hoá thân thành Black Pink Jennie và biểu diễn ca khúc "Solo" trong buổi concert mới đây. "Anh rác" Jung Woo chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với bộ phim tội phạm mang tên “Don’t Touch the Dirty Money”. IU đã biểu diễn ca khúc "Gloomy Clock" do Jonghyun sáng tác để tưởng nhớ tới nam ca sĩ quá cố.

Tòa án tối cao Hàn Quốc đã đưa ra phán quyết tù chung thân dành cho kẻ đã giết chết chồng của nữ diễn viên "Hoa hậu Hàn Quốc" Song Seon Mi. Tháng 8 năm ngoái, chồng nữ diễn viên Song Seon Mi được phát hiện tử vong tại một văn phòng ở Gangnam do bị đâm chết. Cảnh sát đã điều tra ra anh họ của nạn nhân - ông Kwak. đã thuê người giết chết em trai mình Bộ phim truyền hình đề tài giới con nhà giàu "SKY Castle" tiếp tục thiết lập kỷ lục rating mới với 9.5%, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng rating nhà đài jTBC. MAMAMOO Hwasa đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ tháng 12/2018. Theo sau là hai sao Hàn Black Pink Jennie và Red Velvet Irene. Công ty quản lý FNC Entertainment chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của Seolhyun rằng cô có triệu chứng cảm lạnh nhẹ, cổ họng bị sưng và choáng váng. Cô đã được đến bệnh viện kiểm tra và hiện tại tình trạng sức khỏe đã hồi phục rất nhiều. Nam diễn viên Lee Yi Kyung chia sẻ hình ảnh hội ngộ ngọt ngào với người bạn BTS Jin tại hậu trường lễ trao giải âm nhạc châu Á Mnet 2018 (MAMA). Em út Big Bang Seungri bất ngờ hoá thân thành Black Pink Jennie và biểu diễn ca khúc "Solo" trong buổi concert mới đây. "Anh rác" Jung Woo chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với bộ phim tội phạm mang tên “Don’t Touch the Dirty Money”. IU đã biểu diễn ca khúc "Gloomy Clock" do Jonghyun sáng tác để tưởng nhớ tới nam ca sĩ quá cố.