Ba bóng hồng trong cuộc đời đại gia Đức An

Siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An gặp nhau lần đầu trong một chuyến cô đi công tác ở Mỹ. Cả hai nhanh chóng đăng ký kết hôn sau 7 ngày hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ 13 tháng sau khi kết hôn thì hai người chia tay trong lùm xùm kiện tụng liên quan tới khối tài sản trị giá 288 tỷ đồng. (Ảnh: dienanh.net) Người mẫu sinh năm 1980 từng được ví là "Marilyn Monroe Việt Nam" bởi khuôn mặt đẹp, sắc sảo, gợi cảm. Ngọc Thúy từng đạt được giải thưởng "Người mẫu xuất sắc nhất" năm 2003 và là một trong những siêu mẫu đắt sô thời đó với với giá cát-sê khoảng 500 USD. (Ảnh: Dân Việt) Sau cuộc ly hôn lùm xùm với đại gia Đức An, năm 2010 Ngọc Thúy sang Mỹ định cư và lấy chồng là luật sư, cô sinh thêm một con trai. (Ảnh: ngoisao.vn) Ở tuổi 43, tuy không còn giữ được dáng vẻ gọn gàng như thời siêu mẫu, nhưng Ngọc Thúy vẫn được khen ngợi nhan sắc. (Ảnh: Dân trí) Cuối năm 2013 rộ lên tin đồn Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung đang hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Đức An. Tin đồn dấy lên khi cả hai bị bắt gặp thân mật trong nhà hàng, tình tứ nắm tay nhau khi đi qua đường. (Ảnh: Dân Việt) Trong số các hoa hậu thì Thùy Dung là người sống kín tiếng, ít tham gia showbiz. Năm 2019, cô sang California, Mỹ định cư sau một thời gian du học tại đây. Cô vẫn thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam. (Ảnh: Tiền phong) Ở tuổi 33, Thùy Dung vẫn chưa tìm được một nửa, người đẹp quê Đà Nẵng giữ được vẻ trẻ trung, vóc dáng đẹp như xưa. (Ảnh: Tiền phong) Năm 2015, đại gia Đức An kết hôn với siêu mẫu Phan Như Thảo, sinh năm 1988, kém anh 26 tuổi. (Ảnh: Vietnamnet) Phan Như Thảo từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. (Ảnh: FBNV) Sau khi kết hôn và sinh con gái vào năm 2016, Phan Như Thảo bị phát tướng, tăng tới 80 kg. Hiện tại, sau nhiều nỗ lực giảm cân, người đẹp 35 tuổi đã lấy lại vóc dáng. Cô được chồng đại gia rất yêu chiều. (Ảnh: FBNV)Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

Siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia Đức An gặp nhau lần đầu trong một chuyến cô đi công tác ở Mỹ. Cả hai nhanh chóng đăng ký kết hôn sau 7 ngày hẹn hò. Tuy nhiên, chỉ 13 tháng sau khi kết hôn thì hai người chia tay trong lùm xùm kiện tụng liên quan tới khối tài sản trị giá 288 tỷ đồng. (Ảnh: dienanh.net) Người mẫu sinh năm 1980 từng được ví là "Marilyn Monroe Việt Nam" bởi khuôn mặt đẹp, sắc sảo, gợi cảm. Ngọc Thúy từng đạt được giải thưởng "Người mẫu xuất sắc nhất" năm 2003 và là một trong những siêu mẫu đắt sô thời đó với với giá cát-sê khoảng 500 USD. (Ảnh: Dân Việt) Sau cuộc ly hôn lùm xùm với đại gia Đức An, năm 2010 Ngọc Thúy sang Mỹ định cư và lấy chồng là luật sư, cô sinh thêm một con trai. (Ảnh: ngoisao.vn) Ở tuổi 43, tuy không còn giữ được dáng vẻ gọn gàng như thời siêu mẫu, nhưng Ngọc Thúy vẫn được khen ngợi nhan sắc. (Ảnh: Dân trí) Cuối năm 2013 rộ lên tin đồn Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung đang hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Đức An. Tin đồn dấy lên khi cả hai bị bắt gặp thân mật trong nhà hàng, tình tứ nắm tay nhau khi đi qua đường. (Ảnh: Dân Việt) Trong số các hoa hậu thì Thùy Dung là người sống kín tiếng, ít tham gia showbiz. Năm 2019, cô sang California, Mỹ định cư sau một thời gian du học tại đây. Cô vẫn thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam. (Ảnh: Tiền phong) Ở tuổi 33, Thùy Dung vẫn chưa tìm được một nửa, người đẹp quê Đà Nẵng giữ được vẻ trẻ trung, vóc dáng đẹp như xưa. (Ảnh: Tiền phong) Năm 2015, đại gia Đức An kết hôn với siêu mẫu Phan Như Thảo , sinh năm 1988, kém anh 26 tuổi. (Ảnh: Vietnamnet) Phan Như Thảo từng lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. (Ảnh: FBNV) Sau khi kết hôn và sinh con gái vào năm 2016, Phan Như Thảo bị phát tướng, tăng tới 80 kg. Hiện tại, sau nhiều nỗ lực giảm cân, người đẹp 35 tuổi đã lấy lại vóc dáng. Cô được chồng đại gia rất yêu chiều. (Ảnh: FBNV) Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV