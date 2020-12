Ảnh ngọt ngào của Nam Em - Lãnh Thanh trước khi công khai yêu

Nam Em - Lãnh Thanh là cặp đôi mới nhất của showbiz Việt. Tình cảm của đôi uyên ương này bắt đầu khi cả hai tham gia một gameshow hẹn hò. Trong khi Nam Em nhiều lần bày tỏ tình cảm, thậm chí tìm mọi cách thử lòng thì Lãnh Thanh luôn lảng tránh. Cuối cùng, nam diễn viên cũng thừa nhận tình yêu dành cho nàng hoa khôi. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trước khi công khai hẹn hò, Nam Em và Lãnh Thanh dành cho nhau không ít cử chỉ thân mật. Ảnh: Vietnamnet Trong gameshow hẹn hò, Lãnh Thanh từng hôn Nam Em trên đồi. Ảnh: Vietnamnet Lãnh Thanh ngầm khẳng định nụ hôn hoàn toàn là cảm xúc thật khi chia sẻ bản thân không diễn trong gameshow. Ảnh: Vietnamnet Ánh mắt, nụ cười Nam Em và Lãnh Thanh trao cho nhau đầy ngọt ngào. Ảnh: Lao động Cả hai tỏ ra thân mật hơn so với các cặp đôi khác trong gameshow. Ảnh: Lao động Lãnh Thanh cho biết, khi bị tách khỏi Nam Em trong một lần quay, anh cảm thấy bị "hẫng". Ảnh: Lao động Nam diễn viên dường như quá quen thuộc với sự có mặt của Nam Em bên cạnh. Ảnh: HTVLãnh Thanh thừa nhận yêu Nam Em, anh như đang say sóng. Ảnh: Vietnamnet Nam diễn viên cho biết, lâu nay, anh luôn muốn giữ người con gái anh yêu trong vùng an toàn, không khoe ra nhiều để tránh sóng gió ập đến. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Nam Em được cho là cô gái đầu tiên mà Lãnh Thanh công khai hẹn hò. Trước khi gắn bó với Lãnh Thanh, Nam Em trải qua những sóng gió trong chuyện tình cảm. Người hâm mộ Nam Em mong chuyện tình của cô và Lãnh Thanh sẽ ngày càng mặn nồng. Xem video "Nam Em giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015". Nguồn Sen Vàng

