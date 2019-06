Angelina Jolie gia nhập làng báo trở thành biên tập viên tạp chí Time

Mới đây, nhiều tờ báo quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Angelina Jolie đã chính trở thành biên tập viên của tạp chí nổi tiếng nước Mỹ - Time; thông tin này vừa được ông Edward Felsenthal - tổng biên tập kiêm CEO của Time chia sẻ.

Được biết, Angelina Jolie sẽ phụ trách một chuyên mục chuyên viết về vấn các vấn đề di cư, xung đột và nhân quyền; các bài viết của chuyên mục này sẽ được đăng hàng tháng trên tất cả các nền tảng của tạp chí Time.

Đồng thời, trong ngày 20/6 tạp chí này cũng đã đăng tải một bài viết của nữ minh tinh với nhan đề “What We Owe Refugees (Những thứ chúng ta nợ người tị nạn)”.

Angelina Jolie gặp người tị nạn Syria ở Lebanon vào tháng 2/2014.

Trước đó, Angelina Jolie cũng đã có bài báo đăng trên tạp chí Time về vai trò của phụ nữ trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Afghanistan.

Như vậy, ngoài việc làm đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất phim, hoạt động xã hội, giảng viên đại học thì giờ đây nữ minh tinh còn được biết đến với vai trò một biên tập viên.

Hiện tại, diễn viên Angelina Jolie đang ở New Mexico (Mỹ) để đóng phim “Those Who Wish Me Dead” của đạo diễn Taylor Sheridan. Tháng 4 vừa qua, nữ minh tinh đã nhận lời gia nhập vũ trụ Marvel trong bộ phim sắp ra mắt “The Eternals”. Đến tháng 10 năm nay, cô sẽ tiếp tục đảm nhận vai diễn phản diện Maleficent trong “Maleficent 2: Mistress of Evil” cùng với Elle Fanning và Michelle Pfeiffer.