Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Nguyễn Thị Ngọc Châu được nhiều khán giả đặt kỳ vọng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Người đẹp từng giành vương miện Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam, đăng quang quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor dự đoán Ngọc Châu sẽ đoạt ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Trước chung kết, thí sinh này đoạt 2 giải phụ: Đại sứ Môi trường và Best Body (Tạm dịch: Hình thể đẹp nhất). Lê Thảo Nhi sẽ là đối thủ đáng gờm của nhiều thí sinh khác trong chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bởi không chỉ xinh đẹp mà còn có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt. Trong bán kết vừa qua, cô được trao giải phụ Best English Skill (Tạm dịch: Kỹ năng tiếng anh tốt nhất). Theo Sash Factor, Thảo Nhi sẽ giành danh hiệu á hậu 1. Lê Hoàng Phương cũng được đánh giá là thí sinh mạnh. Thành tích hiện tại của chân dài ở cuộc thi là giải phụ Best Catwalk (Tạm dịch: Catwalk tốt nhất). Sash Factor dự đoán Hoàng Phương sẽ giành danh hiệu á hậu 2. Theo Sash Factor, Nguyễn Thị Hương Ly và Nguyễn Thị Lệ Nam sẽ lọt top 5 chung cuộc. Hương Ly từng lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Trở lại cuộc thi năm nay, "người đẹp 10 năm chăn trâu" được khen “lột xác”. Thành tích trước chung kết của Hương Ly là giải phụ Best Introduction (Tạm dịch: Màn giới thiệu hay nhất). Nguyễn Thị Lệ Nam giành 2 giải phụ trước chung kết gồm: Best Face (Tạm dịch: Gương mặt đẹp nhất) và Đại sứ Vì cộng đồng. Huỳnh Phạm Thủy Tiên đăng quang cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2018, lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Trước chung kết, cô giành giải phụ Đại sứ Du lịch. Ngô Bảo Ngọc cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Nguyễn Thị Thanh Khoa được kỳ vọng giành vương miện. Trước chung kết, cô đoạt giải Best Interview (Tạm dịch: Kỹ năng phỏng vấn tốt nhất). Trước Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô đăng quang Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019. Bùi Linh Chi sở hữu nét đẹp rất Tây. Cô cao 1m68, có số đo hình thể 82-64-91cm. Sash Factor dự đoán Bùi Linh Chi sẽ lọt top 10. Hoàng Như Mỹ - thí sinh sở hữu mái tóc xù tự nhiên cũng được Sash Factor dự đoán lọt top 10 chung cuộc. Phạm Diệu Linh có gương mặt khả ái, được nhận xét giống Châu Bùi, Hạ Vi. Tuy nhiên, điểm bất lợi của cô là chiều cao 1m67. Hoàng Thị Nhung là thí sinh được nhận xét hao hao Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương. Nhiều người đánh giá người đẹp có gương mặt phù hợp tiêu chí của cuộc thi. Xem video "Minh Tú reaction phần thi trang phục dân tộc của Khánh Vân tại Miss Universe 2021". Nguồn Minh Tú

