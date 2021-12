Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021?

Antonia Cristal Figueroa - đại diện Chile đang là thí sinh sáng giá cho vương miện Miss Universe 2021- Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021. Cô từng lọt top 12 Hoa hậu Trái đất 2018, top 10 phần thi tài năng Hoa hậu Thế giới 2016. Antonia nói thạo tiếng Anh, Đức và Tây Ban Nha. Ảnh: Antonia Cristal Figueroa Valeria Ayos là Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2021. Cô sở hữu chiều cao 1m80, thân hình rất quyến rũ. Valeria đang là đối thủ mạnh của nhiều thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021 bởi từng giành danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018. Ảnh: Valeria Ayos Đại diện Venezuela - Luiseth Materan được nhiều người dự đoán sẽ đăng quang. Luiseth cao 1m78, thân hình gợi cảm. Tại quê nhà, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Venezuela 2020 là diễn viên kiêm người mẫu. Ảnh: Luiseth Materan Đại diện Pháp Clemence Botino sở hữu vóc dáng gợi cảm, làn da nâu khỏe khoắn, nụ cười ngọt ngào. Khi mới tham gia cuộc thi, cô không may mắc COVID-19. Tuy nhiên, đại diện Pháp vẫn được ban tổ chức tạo điều kiện thi đấu khi khỏi bệnh. Ở bán kết, Clemence trình diễn khá tốt. Ảnh: Clemence Botino Đại diện Namibia - Chelsi Tashaleen Shikongo sở hữu chiều cao 1m80, mái tóc ngắn cá tính. Cô có kinh nghiệm làm người mẫu lâu năm tại quê nhà. Chelsi nói thạo tiếng Anh, tiếng Nam Phi và đang học tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức. Ảnh: Tashaleen Shikongo Đại diện Nam Phi Lalela Mswane không chỉ xinh đẹp, gợi cảm mà còn có khả năng ứng xử “nuốt mic”. Người đẹp tốt nghiệp cử nhân luật và đang là người mẫu kiêm vũ công chuyên nghiệp. Ảnh: Lalela Mswane Teresa Santos - đại diện Brazil sở hữu đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc vàng óng ả, vóc dáng gợi cảm. Cô được ví như “nữ thần”. Tại quê nhà, Teresa là sinh viên chuyên ngành tâm lý học, đồng thời cũng là người mẫu và nữ doanh nhân. Nhiều người cho rằng ở chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm nay, đại diện Brazil sẽ làm nên chuyện. Ảnh: Teresa Santos Đại diện Tây Ban Nha - Sarah Loinaz cũng là một trong những thí sinh sáng giá cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2021. Cô nói thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Ả Rập. Sarah có kinh nghiệm làm người mẫu 9 năm nên biết cách tạo dáng và ăn diện để nổi bật. Ảnh: Missosology Nhiều người cho rằng đại diện Ấn Độ Harnaaz Sandhu cũng có thể làm nên chuyện trong chung kết. Harnaaz có gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần, chiều cao 1m77. Cô nói thạo tiếng Anh. Ảnh: Harnaaz Sandhu Michelle Marie Colon cũng là gương mặt sáng giá cho vương miện. Mỹ nhân này mang hai dòng máu Puerto Rico và Afro-Caribbean. Cô không phải là người ăn ảnh nhất, nhưng ở cô toát lên ánh hào quang. Ảnh: Michelle Marie Colon Đại diện Paraguay - Nadia Ferreira cao 1m75, có số đo ba vòng 83-60–90 cm. Cô làm người mẫu từ năm 2012, từng có cơ hội làm việc tại các kinh đô thời trang như Milan, New York, Paris. Nhiều khả năng Nadia sẽ tiến sâu trong chung kết. Ảnh: Nadia Ferreira Đại diện Bỉ Kedist Deltour vừa có sắc đẹp, hình thể vừa có một câu chuyện xúc động. Năm Kedist 9 tuổi, mẹ cô qua đời, cha cô bỏ rơi các con tại một trại trẻ mồ côi ở Ethiopia. Năm 10 tuổi, Kedist may mắn được một đôi vợ chồng người Bỉ nhận nuôi. Sau 15 năm, Kedist trở lại Ethiopia để tìm cha. Ngày gặp lại, cha cô quỳ gối, cúi mặt xuống để xin lỗi. Ảnh: Kedist Deltour Á hậu Kim Duyên cũng được nhiều khán giả đặt kỳ vọng tiến sâu ở chung kết. Đại diện Việt Nam được đánh giá cao sau màn trình diễn ấn tượng ở bán kết. Ảnh: Kim Duyên Các đại diện Philippines, Mỹ, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Costa Rica, Thái Lan, Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Nepal, Cameroon cũng được nhiều khán giả đặt kỳ vọng tiến sâu. Ảnh: Missosology Xem video "Kim Duyên trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019". Nguồn Gamerworld TV

