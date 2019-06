Ai chê thì mặc, H'hen Niê vẫn mang dép tổ ong đi muôn nơi

Sau ồn ào bị vợ cũ diễn viên Huy Khánh chê "quê mùa lôm côm" khi mang dép tổ ong đi Canada, Hoa hậu H'hen Niê được lòng thêm nhiều người hâm mộ khi có cách ứng xử khá nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV. Dù gây nhiều tranh cãi với những lời khen chê về phong cách giản dị của mình nhưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn trung thành với đôi dép tổ ong màu vàng chói lọi và mang đi muôn nơi. Khi biết được lý do H'hen Niê đi dép tổ ong cho thoải mái bởi ngón chân bị mưng mủ, sưng to do "chiến tích" sau thời gian cô tham gia ghi hình "Cuộc đua kỳ thú 2019", các fan không khỏi xót xa và lo lắng cho cô. Nàng hậu thoải mái vận trang phục "tông xuyệt tông" với đôi dép tổ ong "huyền thoại" khi dùng bữa trưa với dân làng. Ngón chân sưng tấy khiến H'hen Niê không thể mang giày thể thao hay giày cao gót. Do vậy, đôi dép "báu vật" là "cứu cánh" giúp nàng hậu thoải mái trong mọi hoạt động Mới đây, người đẹp Ê-đê bày tỏ "tiếc đứt ruột" khi đôi dép tổ ong yêu thích của mình bị "giang hồ xù mất", khiến cô phải mượn tạm... dép của mẹ. "Mang dép của mẹ về rồi nè. Haha... nhưng yên tâm Sài Gòn vẫn còn hai đôi", H'hen Niê khéo khoe bộ sưu tập dép tổ ong của mình. Trước đó, hình ảnh của H'hen Niê đi dép tổ ong sang nước ngoài công tác gây tranh cãi. H'hen Niê đăng ảnh ngón chân bị đau, sưng tấy nên cô phải mang dép hở ngón. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng nàng hoa hậu luộm thuộm, cẩu thả, số khác lại yêu mến sự giản dị của cô gái dân tộc Ê-đê này. . Cũng chính sự giản dị của H'hen Niê giúp cô trở nên khác lạ và đặc biệt hơn trong mắt công chúng. Xem video "H'hen Niê sẵn sàng cạo trọc đầu để giành chiến thắng Cuộc đua kỳ thú" Nguồn Youtube:

