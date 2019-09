Á vương Trần Thái Nhựt ra sao trước khi xài ma tuý?

Thông tin Trần Thái Nhựt bị phát hiện dương tính với ma túy đang gây xôn xao mạng xã hội. Theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/9, công an phát hiện 13 đối tượng dương tính với ma túy trong một căn hộ cho thuê ở TP HCM. Trong nhóm này có Trần Thái Nhựt. Trần Thái Nhựt sinh năm 1996, sở hữu vẻ ngoài điển trai. Năm 2017, nam người mẫu đoạt giải Á vương 1 cuộc thi "Man of the year". Trần Thái Nhựt còn từng đoạt danh hiệu Quán quân Hot Face Việt Nam năm 2017. Ngoài làm người mẫu, Trần Thái Nhựt còn lấn sân đóng phim. Trước khi bị phát hiện dương tính với ma túy, Trần Thái Nhựt đóng vai phụ trong các web-series như "Thập Tam muội", "Bổn cung giá lâm". Dự án điện ảnh "Chị Mười Ba: Phần kết Thập Tam muội" vào năm 2019 của Thu Trang cũng có sự góp mặt của Thái Nhựt. Thái Nhựt chỉ được chú ý nhờ ngoại hình trong khi sự nghiệp khá mờ nhạt. Trên trang cá nhân, nam diễn viên phim "Thập Tam muội" thường xuyên khoe ảnh thân thiết bên Thu Trang. Thái Nhựt đóng chung với Thu Trang trong "Thập Tam muội", "Bổn cung giá lâm". Ngoài đóng phim, nam người mẫu còn tham gia các gameshow. Theo Tri thức trẻ, trước ồn ào của Thái Nhựt, phía công ty quản lý cho biết anh đã hết hợp đồng nên phía công ty sẽ không có bất kì phản hồi nào. Theo Vietnamnet, nam người mẫu khẳng định anh không sử dụng ma túy mà chỉ bị vạ lây nên không biết phải giải thích ra sao. Mới nhất, trên trang cá nhân, Thái Nhựt khoe ảnh đời thường. Có vẻ như, anh không bận tâm đến ồn ào. Xem video "Diễn viên Cu Thóc bị bắt vì sử dụng ma túy". Nguồn Dân Việt

