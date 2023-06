Á hậu Thúy An lần đầu khoe ảnh con gái

Tháng 4, Á hậu Thúy An xác nhận thông tin sinh con gái đầu lòng. Thời điểm đó, chia sẻ với Tiền Phong, người đẹp cho biết, cô chờ đến thời điểm thích hợp sẽ khoe thiên thần nhỏ của mình. Nhân dịp ngày 1/6, Thúy An lần đầu chia sẻ hình ảnh con. Con gái Thúy An chụp ảnh nghệ thuật. Nàng á hậu tâm sự: "Quốc tế thiếu nhi đầu tiên của con gái yêu. Ba mẹ chụp ké thôi. Mau ăn chóng lớn năm sau dẫn em đi chơi nhé".Thúy An hạnh phúc bên chồng và con gái nhỏ. Thúy An chỉ hé lộ ảnh mang bầu sau khi sinh nở. Người đẹp gốc Kiên Giang vẫn gợi cảm, trẻ trung khi mang thai. Sau khi sinh nở, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Thúy An kết hôn năm 2021. Ông xã của người đẹp tên Ngọc Duy, sinh năm 1987, hơn Thúy An 10 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với Báo Giao Thông, Thúy An chia sẻ, chồng tài giỏi và điềm đạm. Người đẹp nể phục trước sự thông minh và những thành công mà người bạn đời đã đạt được. Theo Thúy An, cô cảm thấy may mắn vì có một người chồng tinh tế và thấu hiểu mình. Đối với người đẹp, Ngọc Duy chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất. Xem video: "Thúy An bên Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh". Nguồn FBNV

