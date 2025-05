Ngắm Porsche 911 991 đậm chất "quân nhân" của tay chơi Hà thành

Mới đây, giới mê xe trong nước lại có dịp xuýt xoa trước vẻ đẹp của 1 chiếc xe thể thao Porsche 911 thế hệ 991, bản này có đèn hậu góc cạnh, không trải dài hết đuôi xe như 992, nhìn rất cá tính, điều đáng nói, chủ xe đã thể hiện gu của mình qua chiếc Porsche 911 này. Cụ thể là chán màu vàng, tay chơi Hà thành đã sơn Porsche 911 991 màu xanh quân đội nhưng dạng bóng, không nhám, bộ mâm sau 1 thời gian sơn đen, nay về màu vàng đồng, rất thời trang, 1 số chi tiết khác được sơn đen để tạo điểm nhấn cho ngoại hình xe. Sở hữu đâu đó tận 4 chiếc xe Porsche trong 2 garage xe khác nhau, tay chơi ở Hà Nội vô cùng kín tiếng và chỉ thường ra đường với 1 chiếc xe Porsche đó là 911 thế hệ 991 này. Ra đời năm 2011, thế hệ 911 số hiệu 991 đã đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ. Bảng điều khiển trung tâm thiết kế lấy cảm hứng từ dòng Carrera GT và được áp dụng cho sedan Panamera. Ở thế hệ Porsche 911 991 tại Việt Nam, xe sử dụng hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động PDCC của Porsche. Đến tháng 9/2015, Porsche lần đầu tiên trang bị động cơ boxer 6 xi-lanh tăng áp, dung tích 3.0 cho các phiên bản tiêu chuẩn Carerra và Carrera S. So với 997, 991 lớn hơn một chút, với chiều dài cơ sở tăng 100 mm lên 2.450 mm và chiều dài tổng thể tăng 70 mm lên 4.490 mm. Một hộp số mới được phát triển để bánh sau có thể di chuyển 76 mm về phía sau so với vị trí của động cơ, giúp cải thiện đáng kể khả năng phân bổ trọng lượng và hiệu suất vào cua của xe. Do sử dụng thép cường độ cao, nhôm và một số vật liệu tổng hợp, trọng lượng đã giảm xuống còn 1.380 kg cho Carrera số sàn, tăng lên 1.605 kg cho mẫu Turbo dẫn động bốn bánh nếu được trang bị hộp số PDK (Porsche Doppelkupplung). PDK có sẵn dưới dạng tùy chọn cho tất cả các mẫu 911 Carrera và 911 Turbo (991.1 Non S) dưới dạng hộp số 7 cấp, có chế độ số sàn và tự động. Các bánh răng từ 1 đến 6 có tỷ số truyền thể thao và tốc độ tối đa đạt được ở số 6. Số 7 có tỷ số truyền dài và giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách giữ vòng tua máy ở mức thấp. PDK về cơ bản là hai hộp số được hợp nhất thành một khối duy nhất và do đó yêu cầu hai bộ ly hợp. Đối với tất cả các mẫu 991, PDK được sản xuất bởi ZF Friedrichshafen. Chức năng tự động khởi động/dừng là tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể của 911 Carrera. Video: Xem nhanh Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid tại Hà Nội.

