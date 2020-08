Á hậu Hoàng Thùy mặt mộc thế nào mà bị chê tơi tả?

Hoàng Thùy là một trong những gương mặt gây chú ý tại cuộc thi Next Top Model. Ngoài chiều cao thì khát vọng thay đổi số phận của cô sinh viên năm thứ 2 Đại học Kiến trúc đã khiến cô trở thành một nhân tố đặc biệt của chương trình. Sở hữu chiều cao 1m77, nặng 44kg, số đo ba vòng 76-58-85 cùng gương mặt góc cạnh rất mẫu, Hoàng Thùy được đánh giá là có ngoại hình phù hợp với một người mẫu quốc tế. Những yếu tố đó khiến cô giành ngôi Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011. Hoàng Thùy để mặt mộc cùng dàn mẫu Vietnam’s Next Top Model 2011 tập luyện chuẩn bị cho đêm thời trang F Fashion Show 2013. Năm 2014, Hoàng Thùy để mặt mộc tự tin sải bước trên sàn tập cho đêm diễn thời trang Centuryon Celebrations. Hoàng thùy lộ mặt mộc với nhiều nốt thâm mụn trong cánh gà chương trình Road to Miss Universe - Hành trình đến Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Người mẫu sinh năm 1992 thừa nhận cô chưa có thói quen trang điểm mỗi khi ra khỏi nhà. Tuy để mặt mộc nhưng Hoàng Thùy vẫn toát lên điểm mạnh của khuôn mặt mình đó là những đường nét góc cạnh chuẩn mẫu. Khuôn mặt vốn hốc hác, góc cạnh, nàng Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bị chê kém sắc khi không make up. Sở hữu làn da kém mịn màng nên khi để mặt mộc, Á hậu Hoàng Thùy bị mất điểm trông thấy. Nhan sắc của Hoàng Thùy những năm gần đây ngày càng thăng hạng nhờ cách trang điểm và ăn mặc. Mới đây, Hoàng Thùy bị cư dân mạng “tấn công” bằng những bình luận chê bai nhan sắc khi cô trả lời một bài phỏng vấn cho rằng mình đủ đẹp rồi, mặc đồ thường đã đẹp thì không nhất thiết phải mặc đồ hiệu đắt đỏ. Thay vì mạnh tay sắm sửa hàng hiệu, chân dài muốn đầu tư vào những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao. Trước những lời chê bai, tấn công, Hoàng Thùy chỉ im lặng không tranh cãi bởi có lẽ cô đã quen với những kiểu bình luận như vậy. Năm 2017, Hoàng Thùy từng bị chê bai nhan sắc khi giành ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Đến năm 2019 khi đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu Hoàn vũ cô cũng vấp phải những ý kiến phản đối. Nhưng kết quả là vẻ đẹp của cô đã được thế giới công nhận và lọt vào top 20 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Xem video "Hoàng Thùy thi Hoa hậu Hoàn vũ". Nguồn Vietnamnet:

