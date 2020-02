9x nghi lộ clip nóng với Huỳnh Hiểu Minh đẹp không kém Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy bị nghi ly hôn từ lâu. Mới đây, rộ tin đồn Huỳnh Hiểu Minh có video nhạy cảm với Cáp Nhi Khắc Tư và bị Angelababy bắt gian tại trận. Ngay lập tức, những người trong cuộc đều khẳng định đây là những tin đồn không đúng sự thật. Cáp Nhi Khắc Tư sinh năm 1996, là cô gái dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương. Cô sở hữu gương mặt thon gọn, sống mũi cao, mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng, vóc dáng mảnh mai. Với nhan sắc tựa như tiên nữ, Khắc Tư được cộng đồng mạng điên đảo săn lùng sau những điệu múa dân tộc trong các chương trình. 9x được cư dân mạng dành tặng danh xưng “Thần tiên muội muội”. Chỉ nhờ gương mặt xinh đẹp, Khắc Tư nhận được nhiều sự ưu ái từ các đài truyền hình và nhà sản xuất show ở Trung Quốc. Cô thường được so sánh với những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng như Đồng Lệ Á, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát. Khán giả cho rằng Khắc Tư cần thời gian học hỏi để có thể trở thành ngôi sao như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á. Đến nay, 9x bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chưa có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật. Cô chưa tham gia diễn xuất, mới chỉ làm người mẫu ảnh. Hình ảnh "tiên nữ Tân Cương" khoe vẻ đẹp kiêu kỳ trên một tạp chí. Khắc Tư thường gắn liền với kiểu tóc búi cao tôn lên gương mặt thanh tú. Nhan sắc đời thường của cô đẹp không kém so với lúc trên sân khấu. Khi vướng tin đồn thất thiệt với Huỳnh Hiểu Minh, Khắc Tư tỏ ra rất bức xúc. Mỹ nhân Tân Cương cho biết, cô đến bệnh viện để thăm bà trong những ngày tháng cuối đời, nhưng lại bị thêu dệt một cách ác ý. Mời quý độc giả xem video "Huỳnh Hiểu Minh bị nghi gian lận chứng khoán". Nguồn VTC

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy bị nghi ly hôn từ lâu. Mới đây, rộ tin đồn Huỳnh Hiểu Minh có video nhạy cảm với Cáp Nhi Khắc Tư và bị Angelababy bắt gian tại trận. Ngay lập tức, những người trong cuộc đều khẳng định đây là những tin đồn không đúng sự thật. Cáp Nhi Khắc Tư sinh năm 1996, là cô gái dân tộc Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương. Cô sở hữu gương mặt thon gọn, sống mũi cao, mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng, vóc dáng mảnh mai. Với nhan sắc tựa như tiên nữ, Khắc Tư được cộng đồng mạng điên đảo săn lùng sau những điệu múa dân tộc trong các chương trình. 9x được cư dân mạng dành tặng danh xưng “Thần tiên muội muội”. Chỉ nhờ gương mặt xinh đẹp, Khắc Tư nhận được nhiều sự ưu ái từ các đài truyền hình và nhà sản xuất show ở Trung Quốc. Cô thường được so sánh với những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng như Đồng Lệ Á, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát. Khán giả cho rằng Khắc Tư cần thời gian học hỏi để có thể trở thành ngôi sao như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á. Đến nay, 9x bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy chưa có hoạt động nghệ thuật nào nổi bật. Cô chưa tham gia diễn xuất, mới chỉ làm người mẫu ảnh. Hình ảnh "tiên nữ Tân Cương" khoe vẻ đẹp kiêu kỳ trên một tạp chí. Khắc Tư thường gắn liền với kiểu tóc búi cao tôn lên gương mặt thanh tú. Nhan sắc đời thường của cô đẹp không kém so với lúc trên sân khấu. Khi vướng tin đồn thất thiệt với Huỳnh Hiểu Minh, Khắc Tư tỏ ra rất bức xúc. Mỹ nhân Tân Cương cho biết, cô đến bệnh viện để thăm bà trong những ngày tháng cuối đời, nhưng lại bị thêu dệt một cách ác ý. Mời quý độc giả xem video "Huỳnh Hiểu Minh bị nghi gian lận chứng khoán". Nguồn VTC