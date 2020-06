9 năm yêu sóng gió của Hoài Lâm - Bảo Ngọc trước chia tay

Hoài Lâm - Bảo Ngọc chia tay sau 9 năm bên nhau. Trong chặng đường hẹn hò rồi kết hôn, cả hai trải qua đủ vị đắng cay, ngọt bùi. Ở độ tuổi 14, Bảo Ngọc gặp Hoài Lâm. Vào thời điểm đó, cả hai đều chưa biết mối tình đầu là gì. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hoài Lâm rất ấn tượng với nụ cười của Bảo Ngọc và chỉ ước có thể gặp lại cô gái này để nhìn thấy cô cười. Chia sẻ lý do yêu Bảo Ngọc, Hoài Lâm cho hay: “Anh yêu em không phải vì em đẹp hay em xinh mà vì do cả 2 thứ đó em đều có”. Cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt nhưng chia tay khoảng 2 năm do không chịu nổi áp lực từ gia đình, dư luận, cả những nghi ngờ, hiểu lầm. Sau 2 năm tình yêu được thử thách, Hoài Lâm tái hợp với Bảo Ngọc. Lúc đó, nam ca sĩ chắc chắn sẽ đủ sức che chở và bảo vệ cho người yêu. Sóng gió tiếp tục ập đến khi Hoài Lâm công khai yêu Bảo Ngọc, sau đó đòi cưới nhưng gia đình lẫn người hâm mộ phản đối. Gặp nhiều thử thách, Hoài Lâm và Bảo Ngọc vẫn tiếp tục nắm tay nhau, kiên quyết bảo vệ tình yêu. Cả hai thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn. Năm 2018, Hoài Lâm và Bảo Ngọc vướng nghi vấn chia tay khi cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc gỡ bỏ hình ảnh bên con trai nuôi của Hoài Linh. Sau tin đồn đường ai nấy đi với Hoài Lâm, Bảo Ngọc dính nghi vấn sinh con. Đúng như đồn đoán, cặp đôi bí mật kết hôn và có con. Mãi đến năm 2019, Hoài Lâm thừa nhận trở thành ông bố hai con. Sau đó, anh cùng Bảo Ngọc thoải mái đăng ảnh hai con gái. Từ dịp Tết 2020, Bảo Ngọc không mấy khi nhắc đến chồng. Hoài Lâm cũng không xuất hiện bên vợ con. Điều này làm dấy lên tin đồn cuộc hôn nhân của Hoài Lâm gặp trục trặc. Bảo Ngọc khẳng định, việc Hoài Lâm vắng mặt thời gian qua là do về quê dưỡng bệnh còn mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp. Bảo Ngọc không hối hận khi kết hôn và sinh con cho Hoài Lâm. Cô nói từ sau khi có con, cô sống thực tế nên kéo Hoài Lâm vào thực tế, nhưng quên mất chồng có tính nghệ sĩ và cần mộng mơ. Sau chia sẻ của Bảo Ngọc, Hoài Lâm gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới vợ cũ. Hiện tại, Bảo Ngọc là người nuôi hai con gái chung của cặp đôi. Mời quý độc giả xem video Hoài Lâm hát "Làm cha". Nguồn Fanpage Hoài Lâm

