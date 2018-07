7 đôi tình nhân "yêu nhanh, chia tay vội" của showbiz Hàn

Suzy - Lee Dong Wook: Sáng 2/7, thông tin Lee Dong Wook và Suzy chính thức "đường ai nấy đi" sau 4 tháng hẹn hò khiến truyền thông xôn xao. Lý do được đưa ra là lịch trình bận rộn khiến hai ngôi sao của showbiz Hàn không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ. "Tình đầu quốc dân" xác nhận hẹn hò với đàn anh hơn 13 tuổi vào 9/3. Chỉ sau 4 tháng, 2 người quyết định trở về mối quan hệ tiền bối - hậu bối. Tuy nhiên, quyết định của Suzy và Lee Dong Wook không khiến công chúng bất ngờ. Trong quá khứ, nhiều đôi tình nhân nổi tiếng Kpop đã chia tay với lý do tương tự. Son Heung Min - Min Ah (Girl's Day): Ngày 29/7/2014, trang The Fact công bố hình ảnh hẹn hò bí mật của cầu thủ Son Heung Min cùng mỹ nhân nhóm Girl's Day, Min Ah. Theo tiết lộ của đại diện hai phía, chân sút 26 tuổi và nữ thần tượng chỉ vừa bắt đầu tìm hiểu, buổi hẹn bị bắt gặp cũng là lần đầu tiên hai người đi chơi riêng. Sau khi hình ảnh được công bố trên báo chí, 2 người chính thức xác nhận có cảm tình với đối phương. Ngày 16/10/2014, chưa đầy 4 tháng sau khi công bố hẹn hò, Son Heung Min tuyên bố đã chia tay giọng ca của nhóm Girl's Day. Quản lý của Min Ah cho biết khoảng cách địa lý và lịch làm việc (Son Heung Min khi đó đang thi đấu tại châu Âu) khiến hai người xa cách. Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ trong 4 tháng hẹn hò, nữ thần tượng chỉ gặp được Son Heung Min 2 lần: một lần khi bị The Fact bắt gặp và một lần để nói lời chia tay. Choi Jong Hoon (FT.Island) - Son Yeon Jae: Ngày 14/6/2017, trang tin Dispatch công bố hình ảnh hẹn hò của trưởng nhóm FT.Island và "tiên nữ thể dục" Son Yeon Jae. Hai người nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi xác nhận mối quan hệ tình cảm. Phần lớn ý kiến cho rằng nam thần tượng không "xứng" với cô gái vàng của thể dục dụng cụ Hàn Quốc. Sáng 1/8/2017, chỉ một tháng rưỡi sau khi xác nhận tình cảm, Choi Jong Hoon và Son Yeon Jae bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Khán giả Hàn Quốc cho rằng hai người là ví dụ điển hình cho trường hợp "yêu nhanh, chia tay vội" trong giới giải trí. UEE - Kang Nam: Ngày 14/7/2017, báo chí Hàn Quốc đưa tin cựu thành viên After School UEE đang hẹn hò cùng đồng nghiệp hơn một tuổi, Kangnam. Ban đầu, UEE phủ nhận tin tức này. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô phải nhanh chóng thừa nhận và xin lỗi khán giả khi Dispatch công bố ảnh hẹn hò của hai người. Theo Dispatch, UEE và Kang Nam bắt đầu gặp gỡ, đi chơi riêng được khoảng 3 tháng. Sáng 1/8/2017, khán giả Hàn Quốc thêm một lần nữa "choáng váng" khi UEE và Kang Nam tuyên bố "đường ai nấy đi" chỉ sau nửa tháng bị bắt gặp hẹn hò. Cả hai phía đều khẳng định phải chịu nhiều áp lực khi bị báo chí ép buộc công khai mối quan hệ. Sulli - Kim Min Joon: Ngày 10/5/2017, Sulli thừa nhận với báo chí đang hẹn hò doanh nhân giàu có Kim Min Joon. Kim hơn Sulli 11 tuổi và là bạn thân của bạn trai cũ của cô, Choiza. Mỹ nữ 24 tuổi của SM khẳng định cô mới bắt đầu hẹn hò với doanh nhân Kim Min Joon được khoảng 2 tháng. Sau đó, Dispatch đã "lật tẩy" lời nói dối của Sulli khi nhanh chóng công bố ảnh cô đi chơi riêng với Kim từ dịp Valentine trước đó. Sau khi tin tức hẹn hò nổ ra được 2 tháng, Kim Min Joon lên tiếng thông báo anh và cựu thành viên f(x) đã chia tay vì không chịu nổi áp lực dư luận. SM Entertainment cũng đại diện Sulli xác nhận tin tức về việc chia tay vào sáng 10/7/2017. Lee Hong Ki - Han Bo Reum: Ngày 9/11/2016, giọng ca chính của FT.Island, Lee Hong Ki, xác nhận với truyền thông rằng anh đang yêu nữ diễn viên Han Bo Reum. Hai người quen biết và trở nên thân thiết hơn khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Modern Farmer. Chỉ 3 tháng sau khi thừa nhận đang hẹn hò đàn chị hơn 3 tuổi, Lee Hong Ki đã vô tình tiết lộ về mối quan hệ tan vỡ trong một lần say rượu. Nam thần tượng uống rượu say và bắt đầu giao lưu trực tuyến với fan, sau đó tiết lộ cảm thấy cô đơn vì đã chia tay bạn gái. Nam Joo Hyuk - Lee Sung Kyung: Đôi diễn viên chính của Nàng tiên cử tạ thừa nhận hẹn hò sau khi Dispatch công bố loạt ảnh bằng chứng vào 24/4/2017. Hai người từ mối quan hệ bạn bè thân thiết chuyển thành tình yêu từ khoảng 5 tháng trước khi bị Dispatch bắt gặp. Đôi bạn "phim giả tình thật" nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng và người hâm mộ vì sự đẹp đôi cũng như diễn xuất ăn ý. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ kéo dài tới tháng 8/2017 thì tan vỡ. YGK+, công ty quản lý của hai người, lên tiếng xác nhận Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung từ tình nhân trở về làm bạn bè. Hai người chia tay sau 8 tháng hẹn hò vì lịch trình bận rộn khiến tình cảm phai nhạt.

