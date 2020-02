2 nữ ca sĩ tố Châu Đăng Khoa ăn chặn tiền cát-sê là ai?

LyLy và Orange đang nhận được sự chú ý của dư luận khi đồng loạt lên tiếng cho rằng công ty của Châu Đăng Khoa thiếu minh bạch trong vấn đề tiền cát sê đi hát. Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ. Năm 2014, cô tham gia chương trình Nhân tố bí ẩn. Sau khi về đội Hồ Ngọc Hà, Orange sớm dừng chân ở top 12. Sau Nhân tố bí ẩn, Orange không có hoạt động nghệ thuật nào chú ý. Cô đi hát ở những phòng trà nhỏ để trang trải cuộc sống và có lúc nghĩ mình sẽ nghỉ hát. Đúng lúc Orange thất vọng nhất thì cô được gặp nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. "Chính anh là người đã mở ra cho tôi những cánh cửa mới và đưa tôi đến thành công như ngày hôm nay", Orange nói. Châu Đăng Khoa sáng tác ca khúc "Người lạ ơi" “đo ni đóng giày” cho Orange và mời rapper Karik cùng góp giọng. Kết quả, ca khúc "Người lạ ơi" trở thành hiện tượng năm 2018 giúp Orange vụt sáng. Sau "Người lạ ơi", Orange tiếp tục gây chú ý khi tung ca khúc "Tình nhân ơi", "Chân ái". Từ năm 2018, Orange đoạt một số giải thường như giải Best New Asian Artist ở MAMA 2018, Ca sĩ mới xuất sắc nhất theo đề cử của Làn Sóng Xanh Next Step 2018. Orange từng vướng nghi vấn dao kéo. Đối mặt với tin đồn này, giọng ca “Người lạ ơi” cho biết, cô muốn sửa nhiều điểm trên cơ thể nhưng chưa thực hiện được vì vấn đề tài chính. Cũng thuộc công ty của Châu Đăng Khoa giống Orange, LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Ly. Cô là nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Nữ ca sĩ 9X từng tham gia chương trình "Sing my song" mùa 2 và là thành viên của đội HLV Đức Trí. Tuy nhiên, lúc đó, LyLy vẫn chưa để lại ấn tượng trong mắt khán giả. LyLy trở nên nổi tiếng khi ra mắt ca khúc “24h” kết hợp cùng Magazine năm 2018. Chỉ trong vòng một tháng, “24h” đã chạm mốc 14 triệu lượt xem trên Youtube. Sau “24h”, LyLy đầu quân vào công ty của Châu Đăng Khoa. “Anh Khoa là người luôn bên cạnh và cho tôi những lời khuyên chân thành”, nữ ca sĩ nói. Ngoài "24h", tên tuổi của LyLy còn gắn liền với các ca khúc như: "Anh nhà ở đâu thế", "Đen đá không đường". Mời quý độc giả xem video "Châu Đăng Khoa chia sẻ về nhạc của Jack". Nguồn Saostar

