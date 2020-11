2 mối tình ngọt ngào của Lâm Bảo Châu - tình tin đồn Lệ Quyên

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu có những khoảnh khắc tình tứ làm dấy nghi vấn tình cảm. Phía Lâm Bảo Châu cho biết, họ không bình luận trước những tin đồn. Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, Lâm Bảo Châu từng nhận được sự chú ý bởi clip tỏ tình ngọt ngào với hot girl Mai Sương. Ảnh: Người đưa tin Trong clip, Lâm Bảo Châu chuẩn bị các món ăn mang thông điệp riêng dành cho bạn gái. Khi dùng tới món tráng miệng, nam người mẫu quỳ xuống, lấy nhẫn từ chiếc bánh để tỏ tình với Mai Sương. Cuối cùng trong tiếng nhạc du dương, cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ảnh: Người đưa tin Chia sẻ trên Đất Việt, Mai Sương cho biết, cả hai quen nhau năm 2017 khi tham gia một chương trình. Ảnh: Người đưa tin Mai Sương kể rằng sau chương trình, cô luôn nghĩ về Bảo Châu vì cô ấn tượng mạnh trước ngoại hình điển trai của anh. Ảnh: Thời đại plus Mai Sương quyết định nhắn tin cho Bảo Châu trên Facebook và cả hai bén duyên nhờ những cuộc trò chuyện. Ảnh: Đất Việt Tỏ tình như phim nhưng Lâm Bảo Châu được cho là chia tay Mai Sương vào năm 2019. Ảnh: Thời đại plus Nghi vấn Mai Sương và Lâm Bảo Châu chia tay rộ lên khi cả hai cùng tham gia gameshow “Người ấy là ai”. Ảnh: Người đưa tin Lâm Bảo Châu không lên tiếng về cuộc tình ngọt ngào nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ với Mai Sương. Ảnh: Người đưa tin Trước Mai Sương, Bảo Châu từng yêu ca sĩ Yến Lê - học trò của Tuấn Hưng tại Giọng hát Việt 2015. Ảnh: Thời đại plus Bảo Châu bén duyên với Yến Lê khi đóng MV của nữ ca sĩ. Sau khi hẹn hò, Bảo Châu tiếp tục tham gia diễn xuất trong MV của Yến Lê. Ảnh: Zing Vì yêu nhau ngoài đời nên Bảo Châu và Yến Lê thể hiện những cảnh quay tình cảm dễ dàng. Ảnh: Zing Bảo Châu từng xuất hiện bên Yến Lê trong một số chương trình truyền hình. Ảnh: VTV Xem video "Lệ Quyên song ca cùng Quang Lê". Nguồn FB Quang Lê

Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu có những khoảnh khắc tình tứ làm dấy nghi vấn tình cảm. Phía Lâm Bảo Châu cho biết, họ không bình luận trước những tin đồn. Ảnh: Vietnamnet Năm 2018, Lâm Bảo Châu từng nhận được sự chú ý bởi clip tỏ tình ngọt ngào với hot girl Mai Sương. Ảnh: Người đưa tin Trong clip, Lâm Bảo Châu chuẩn bị các món ăn mang thông điệp riêng dành cho bạn gái. Khi dùng tới món tráng miệng, nam người mẫu quỳ xuống, lấy nhẫn từ chiếc bánh để tỏ tình với Mai Sương. Cuối cùng trong tiếng nhạc du dương, cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ảnh: Người đưa tin Chia sẻ trên Đất Việt, Mai Sương cho biết, cả hai quen nhau năm 2017 khi tham gia một chương trình. Ảnh: Người đưa tin Mai Sương kể rằng sau chương trình, cô luôn nghĩ về Bảo Châu vì cô ấn tượng mạnh trước ngoại hình điển trai của anh. Ảnh: Thời đại plus Mai Sương quyết định nhắn tin cho Bảo Châu trên Facebook và cả hai bén duyên nhờ những cuộc trò chuyện. Ảnh: Đất Việt Tỏ tình như phim nhưng Lâm Bảo Châu được cho là chia tay Mai Sương vào năm 2019. Ảnh: Thời đại plus Nghi vấn Mai Sương và Lâm Bảo Châu chia tay rộ lên khi cả hai cùng tham gia gameshow “Người ấy là ai”. Ảnh: Người đưa tin Lâm Bảo Châu không lên tiếng về cuộc tình ngọt ngào nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ với Mai Sương. Ảnh: Người đưa tin Trước Mai Sương, Bảo Châu từng yêu ca sĩ Yến Lê - học trò của Tuấn Hưng tại Giọng hát Việt 2015. Ảnh: Thời đại plus Bảo Châu bén duyên với Yến Lê khi đóng MV của nữ ca sĩ. Sau khi hẹn hò, Bảo Châu tiếp tục tham gia diễn xuất trong MV của Yến Lê. Ảnh: Zing Vì yêu nhau ngoài đời nên Bảo Châu và Yến Lê thể hiện những cảnh quay tình cảm dễ dàng. Ảnh: Zing Bảo Châu từng xuất hiện bên Yến Lê trong một số chương trình truyền hình. Ảnh: VTV Xem video "Lệ Quyên song ca cùng Quang Lê". Nguồn FB Quang Lê