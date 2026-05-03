Giải mã 'vườn thú linh thiêng' trong lăng mộ cổ

Người an táng trong lăng mộ là Khang Linh Vân, một phó thống đốc quân sự thời Nhà Đường, tiêu biểu cho tầng lớp tướng lĩnh dày dạn trận mạc. Thế nhưng, trái với hình dung về một chiến binh thuần túy, ông lại sở hữu tư duy tinh tế đến bất ngờ, ngay trong không gian chật hẹp của hầm mộ, ông đã sắp đặt khéo léo một “vườn thú linh thiêng thu nhỏ”, vừa độc đáo vừa gây ấn tượng mạnh.

Vườn thú này gồm năm con rồng bằng đồng mạ vàng, với dáng vẻ oai phong và ánh vàng lấp lánh, bốn con rùa bằng đồng với vẻ ngoài đáng yêu, vững chãi, hai con cá Ma Kết có hình dạng độc đáo với đầu rồng và thân cá. Thiết kế đặc biệt của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của các chuyên gia.

Tương truyền rằng khi các chuyên gia lần đầu tiên khai quật được báu vật này, tất cả đều sững sờ tại chỗ - không ai ngờ rằng một "sự kết hợp linh thiêng" như vậy lại có thể được giấu kín trong hõm thắt lưng của một ngôi mộ tướng quân.

Thành thật mà nói, sự kết hợp này thực sự ấn tượng. Rồng có nhiệm vụ truyền đạt thông điệp từ thiên đường và bảo vệ linh hồn người chết, rùa phụ trách sự trường thọ ở âm phủ và giữ gìn sự bình yên cho người đã khuất. Điều thú vị nhất chắc chắn phải là cá Ma Kết. Nó không phải là một loài vật may mắn bản địa nào đó, mà là một vị thần Ấn Độ đích thực, một "vị khách" đến từ phương xa trong thời kỳ giao lưu văn hóa giữa nhà Đường với các nước ngoài.

Thật khó tưởng tượng rằng trong thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường, ngay cả các vị thần ngoại quốc cũng có thể được đưa xuống lòng đất để làm "vệ sĩ" và tháp tùng vị tướng vĩ đại của nhà Đường đến nơi an nghỉ vĩnh hằng. Phải nói rằng trí tưởng tượng của các vị tướng thời nhà Đường thực sự vượt xa mọi tưởng tượng và khả năng của người bình thường.