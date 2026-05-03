Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã 'vườn thú linh thiêng' trong lăng mộ cổ

Phát hiện những linh vật được sắp đặt công phu trong mộ Khang Linh Vân khiến giới nghiên cứu bất ngờ.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Người an táng trong lăng mộ là Khang Linh Vân, một phó thống đốc quân sự thời Nhà Đường, tiêu biểu cho tầng lớp tướng lĩnh dày dạn trận mạc. Thế nhưng, trái với hình dung về một chiến binh thuần túy, ông lại sở hữu tư duy tinh tế đến bất ngờ, ngay trong không gian chật hẹp của hầm mộ, ông đã sắp đặt khéo léo một “vườn thú linh thiêng thu nhỏ”, vừa độc đáo vừa gây ấn tượng mạnh.

Vườn thú này gồm năm con rồng bằng đồng mạ vàng, với dáng vẻ oai phong và ánh vàng lấp lánh, bốn con rùa bằng đồng với vẻ ngoài đáng yêu, vững chãi, hai con cá Ma Kết có hình dạng độc đáo với đầu rồng và thân cá. Thiết kế đặc biệt của nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của các chuyên gia.

Tương truyền rằng khi các chuyên gia lần đầu tiên khai quật được báu vật này, tất cả đều sững sờ tại chỗ - không ai ngờ rằng một "sự kết hợp linh thiêng" như vậy lại có thể được giấu kín trong hõm thắt lưng của một ngôi mộ tướng quân.

anh-chup-man-hinh-2026-05-03-074813.png
Ảnh: @Sohu.

Thành thật mà nói, sự kết hợp này thực sự ấn tượng. Rồng có nhiệm vụ truyền đạt thông điệp từ thiên đường và bảo vệ linh hồn người chết, rùa phụ trách sự trường thọ ở âm phủ và giữ gìn sự bình yên cho người đã khuất. Điều thú vị nhất chắc chắn phải là cá Ma Kết. Nó không phải là một loài vật may mắn bản địa nào đó, mà là một vị thần Ấn Độ đích thực, một "vị khách" đến từ phương xa trong thời kỳ giao lưu văn hóa giữa nhà Đường với các nước ngoài.

Thật khó tưởng tượng rằng trong thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường, ngay cả các vị thần ngoại quốc cũng có thể được đưa xuống lòng đất để làm "vệ sĩ" và tháp tùng vị tướng vĩ đại của nhà Đường đến nơi an nghỉ vĩnh hằng. Phải nói rằng trí tưởng tượng của các vị tướng thời nhà Đường thực sự vượt xa mọi tưởng tượng và khả năng của người bình thường.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: VTV24.
#Vườn thú #linh thiêng #lăng mộ #vị tướng #chôn cất #an táng

Bài liên quan

Kho tri thức

Ngôi mộ nhỏ của thường dân chứa 18 bảo vật hoàng gia gây chấn động

Một ông lão ở ngôi làng miền núi đã khai quật được ngôi mộ cổ đơn giản, phát hiện ra 18 bảo vật hoàng gia, danh tính của người nằm trong mộ gây sốc.

Pengzhuang, nằm ngoại ô You'anmen thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc), là một khu vực nhộn nhịp và thịnh vượng với những tòa nhà cao tầng và giao thông tấp nập. Tuy nhiên, nơi đây cũng có một ngôi làng miền núi yên tĩnh và hẻo lánh với nhịp sống chậm rãi, đơn điệu.

Có một người nông dân lớn tuổi sống lâu năm ở ngôi làng miền núi này tình cờ phát hiện ra vài đống tro trắng trong khi làm việc nhà hàng ngày. Sự hiện diện của tro trắng dưới lòng đất là điều bất thường. Mặc dù người nông dân già không được học hành cao, nhưng ông đã linh cảm rằng có điều gì đó đang ẩn giấu dưới lòng đất, có thể là một ngôi mộ cổ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện mới về lăng mộ cổ 3.000 năm chấn động giới khảo cổ

Khai quật lăng mộ 3.000 năm tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc), danh tính người nằm trong mộ đã gây sốc cho các chuyên gia.

Tần Thủy Hoàng, một trong những vị hoàng đế gây tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Quốc, luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong thời đại của mình. Sự vĩ đại và tính phi lý của ông cùng tồn tại, các ý kiến ​​về ông rất khác nhau, nhưng ảnh hưởng sâu sắc của ông đối với lịch sử Trung Quốc là không thể phủ nhận.

Tần Thủy Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời mình để thống nhất đất nước, vô số cuộc cải cách đã mang lại cho ông danh tiếng là vị hoàng đế vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông không chỉ chuẩn hóa trọng lượng và đo lường, chữ viết và trục xe, mà còn xóa bỏ sự chia cắt các tiểu quốc trong thời kỳ Xuân Thu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện kim loại quý hơn vàng trong ngôi mộ cổ

Một ngôi mộ cổ được khai quật ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chứa loại kim loại đặc biệt mà các chuyên gia cho rằng quý hơn vàng trong thời cổ đại.

Sau khi nước Ngô sụp đổ, Chu Sở gia nhập Tây Tấn, trở thành tướng quân và liên tục lập công hiển hách cho đến khi tử trận. Sau khi ông qua đời, ông được triều đại Tây Tấn trọng vọng và ban tặng nhiều của cải và đất đai để an táng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, lăng mộ của Chu Sở vẫn chưa được tìm thấy trong một thời gian dài. Mãi sau này, đội khảo cổ Nam Kinh mới phát hiện ra bí ẩn lịch sử này trong một cuộc khai quật, xác nhận qua bia mộ rằng đó chính là lăng mộ của Chu Sở.

anh-chup-man-hinh-2026-04-30-090021.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới