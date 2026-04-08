Giải mã trang phục tang lễ 4.500 năm tuổi của Ai Cập

Bộ trang phục đính cườm quý hiếm của người Ai Cập cổ đại có lẽ được làm riêng cho tang lễ của một phụ nữ.

Tâm Anh (TH)
Váy đính cườm là trang phục từng rất thịnh hành ở Ai Cập thời cổ đại. Ảnh: Public Domain.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra bộ trang phục đính cườm trong lăng mộ thời Cổ Vương quốc của một phụ nữ sống cùng thời với pharaoh Khufu nổi tiếng Ai Cập ở Giza vào năm 1927. Sợi dây bằng vải lanh nối 7.000 hạt cườm đã bị đứt nhưng dựa trên vị trí tìm thấy các hạt cườm và cách loại trang phục này được miêu tả trong nghệ thuật Ai Cập cổ đại, các chuyên gia đã có thể tái tạo thành công bộ trang phục tinh xảo khoảng 4.500 tuổi này.

Theo Bảo tàng Mỹ thuật Boston - nơi hiện lưu giữ bộ trang phục trên và một số hiện vật có đính cườm trong bộ sưu tập, sợi dây để nối các hạt cườm được làm từ dây lanh. Hạt cườm làm từ men sứ tráng men - một loại gốm tráng men được làm từ thạch anh nghiền mịn. Trong trường hợp này, trước khi nung, hỗn hợp men sứ tráng men được trộn với đồng, khiến các hạt cườm có màu xanh lam và xanh lục để mô phỏng các loại đá bán quý như ngọc lưu ly (lapis lazuli) và ngọc lam.

Chiếc váy đính cườm dài đến đầu gối có phần chân váy họa tiết hình thoi và phần thân áo kiểu eo cao được làm từ những hàng cườm chế tác từ gốm xếp dọc. Phần cổ của trang phục được đính cườm theo hình tròn đồng tâm và phần dưới cùng được trang trí bằng tua rua hình vỏ ốc biển. Chiếc váy đính cườm hoàn chỉnh có lẽ được khoác ngoài một chiếc váy bằng vải lanh hoặc may trực tiếp lên váy, chứ không phải mặc riêng.

Tom Hardwick - nhà Ai Cập học tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston cho hay bởi vì những hạt cườm bằng gốm sứ Ai Cập khá dễ vỡ nên chiếc váy có thể chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt, hoặc có thể được làm riêng cho tang lễ của người phụ nữ. Màu xanh lam và xanh lá cây trên chiếc váy có thể tượng trưng cho sông Nile và mùa xuân, đều gắn liền với quan niệm về sự hồi sinh ở thế giới bên kia của người Ai Cập.

Theo Bảo tàng Mỹ thuật Boston (MFA Boston), chiếc váy lưới đính cườm trên là trang phục cổ nhất còn tồn tại đến nay thuộc kiểu váy này. Chỉ có khoảng 20 chiếc váy lưới đính cườm còn được trưng bày trong các bảo tàng trên thế giới.

Trong thời kỳ Tân Vương quốc (từ năm 1550 trước Công nguyên đến năm 1070 trước Công nguyên), váy đính hạt dường như đã lỗi mốt, trong khi những chiếc lưới đính hạt đơn giản hơn lại trở nên phổ biến như đồ tùy táng. Những "trang phục đính hạt" đã được tìm thấy trên các xác ướp thời Tân Vương quốc, cho thấy rằng các phụ kiện đính hạt vẫn là một phần quan trọng trong các nghi lễ tang lễ của người Ai Cập cổ đại trong nhiều thế kỷ.

Vén màn bí ẩn phòng chôn cất 35 xác ướp Ai Cập

Một phòng chôn cất chứa 35 xác ướp đầy bí ẩn đã được phát hiện ở Ai Cập, nằm gần Lăng mộ của Aga Khan, một trong những vị imam nổi tiếng của giáo phái Ismaili.

Trên bờ sông Nile ở Bờ Tây thành phố Aswan, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bộ Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa phi thường. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một phòng chôn cất chứa tới 35 xác ướp Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Du Lịch và Cổ Vật Ai Cập.
Bình đựng nội tạng xác ướp Ai Cập hé lộ niềm tin bất tử

Từ chất liệu chế tác đến hình dáng đầu thần, bình canopic không chỉ bảo quản nội tạng mà còn là “bùa hộ mệnh” đưa linh hồn vượt qua cõi chết.

Ướp xác là một trong những tập tục chôn cất cổ xưa nổi tiếng nhất, gắn liền với nền văn minh Ai Cập cổ đại. Bảo quản và xử lý thi thể theo nghi lễ nhằm chuẩn bị cho cuộc sống ở thế giới bên kia phản ánh sâu sắc phong tục của người Ai Cập. Điều này giúp các nhà nghiên cứu khám phá về nền văn hóa của họ. Ảnh: Wikimedia Commons.
Quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại không chỉ đơn thuần là quấn băng quanh thi thể, đặc biệt đối với các thành viên hoàng gia và giới quý tộc. Đây là một quy trình nhiều bước, bao gồm: làm sạch thi thể, lấy ra nhiều cơ quan nội tạng, xử lý thi thể bằng muối, ướp bằng nhựa thơm và dầu, rồi cuối cùng là quấn băng quanh tử thi. Ảnh: Wikimedia Commons.
Bí ẩn bình tro cốt người – rùa giữa rừng Amazon cổ đại

Chiếc bình đựng hài cốt người cùng động vật trong rừng Amazon khiến giới khảo cổ sửng sốt: đây có thể là dấu vết của nghi thức linh thiêng cổ xưa.

Một cái cây bất ngờ đổ xuống vùng Amazon ở Brazil, ngay tại địa điểm khảo cổ Hồ Cochila, dân làng địa phương nhận thấy một thứ gì đó lớn và rất kỳ lạ ẩn núp bên dưới bộ rễ cây lộ ra. Họ lập tức báo cho chính quyền. Ảnh: @Viện Mamirauá.
Nhóm các nhà khảo cổ học đến từ Viện Mamirauá đã đến ngay sau đó và tiết lộ rằng, các đồ vật bị chôn vùi thực chất là những chiếc bình đựng tro cốt chứa bộ xương người và động vật thời cổ xưa. Ảnh: @Viện Mamirauá.
