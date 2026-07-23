Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Giải mã bí ẩn ít người biết: Vì sao nam châm có thể hút sắt từ xa?

Từ những chiếc la bàn cổ xưa đến động cơ điện hiện đại, nam châm đã âm thầm thay đổi nền văn minh nhờ một lực vô hình nhưng đầy sức mạnh.

Thanh Bình (tổng hợp)

Hiện tượng nam châm hút sắt là một trong những điều quen thuộc nhất trong đời sống hằng ngày. Chỉ cần đưa một viên nam châm lại gần chiếc đinh sắt, chiếc kẹp giấy hay mảnh thép nhỏ, chúng sẽ lập tức bị kéo về phía nam châm. Nhưng điều gì thực sự xảy ra bên trong vật chất khiến một vật vô tri có thể tạo ra lực hút từ xa như vậy?

Ảnh: ingenieurkurse

Bí mật nằm ở từ trường – một vùng không gian xung quanh nam châm nơi các lực từ có thể tác động lên những vật liệu nhất định. Nam châm tạo ra từ trường nhờ sự sắp xếp đặc biệt của các electron bên trong nguyên tử. Electron không chỉ quay quanh hạt nhân mà còn có một tính chất gọi là mômen từ, khiến mỗi electron hoạt động giống như một nam châm cực nhỏ.

Ảnh: ubuy.co

Trong hầu hết các vật liệu, các “nam châm tí hon” này nằm lộn xộn theo nhiều hướng khác nhau nên lực từ của chúng triệt tiêu lẫn nhau. Vì vậy, những vật liệu như gỗ, nhựa hay nhôm gần như không bị nam châm hút. Tuy nhiên, sắt lại có cấu trúc đặc biệt.

Bên trong sắt tồn tại những vùng nhỏ gọi là miền từ (magnetic domains). Mỗi miền chứa hàng tỷ nguyên tử có mômen từ cùng hướng. Khi không có tác động bên ngoài, các miền này thường sắp xếp hỗn loạn. Nhưng khi đặt một nam châm gần sắt, từ trường của nam châm khiến các miền từ trong sắt dần quay theo cùng một hướng. Khi đó, bản thân miếng sắt tạm thời trở thành một nam châm nhỏ và bị hút về phía nam châm ban đầu.

Ảnh: jdamagnet

Không phải mọi kim loại đều có khả năng này. Sắt, niken, coban và một số hợp kim của chúng thuộc nhóm vật liệu sắt từ, có khả năng bị từ hóa mạnh. Trong khi đó, các kim loại phổ biến như đồng, vàng hay bạc không phản ứng rõ rệt với nam châm thông thường vì cấu trúc electron của chúng không cho phép tạo ra các miền từ ổn định.

Hiểu được nguyên lý của nam châm không chỉ giúp giải thích một hiện tượng đời thường mà còn mở đường cho nhiều công nghệ quan trọng. Động cơ điện, máy phát điện, loa, ổ cứng máy tính, tàu đệm từ và nhiều thiết bị y tế hiện đại đều dựa trên sự tương tác giữa điện và từ.

Một lực tưởng như vô hình đang kéo những mảnh sắt nhỏ bé lại gần nhau thực chất là kết quả của những chuyển động lượng tử bên trong hàng tỷ tỷ nguyên tử. Điều kỳ diệu của nam châm chính là việc nó biến những quy luật rất nhỏ của thế giới vi mô thành một hiện tượng mà con người có thể quan sát bằng mắt thường.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#nguyên lý hoạt động của nam châm #từ trường và vùng miền từ #cấu trúc electron tạo từ trường #ứng dụng công nghệ từ trong đời sống #hiện tượng hút sắt từ xa

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát triển thành công vật liệu lượng tử thay thế dây đồng trong chip

Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển thành công một loại dây nano làm từ niobi arsenide (NbAs) – vật liệu lượng tử có đặc tính hoàn toàn trái ngược với đồng: kích thước càng nhỏ thì khả năng dẫn điện càng tăng.

Trong các bộ vi xử lý hiện đại, hàng tỷ bóng bán dẫn được kết nối với nhau bằng những đường dây siêu nhỏ gọi là interconnect (liên kết điện). Các đường dẫn này đóng vai trò như hệ thần kinh của con chip, cho phép các bóng bán dẫn truyền tín hiệu và trao đổi dữ liệu.

images.jpg
Các interconnect siêu nhỏ kết nối bóng bán dẫn trong chip được làm bằng đồng đang gặp phải những giới hạn.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tên lửa của SpaceX đi lạc có thể va chạm với Mặt Trăng

Theo các nhà khoa học của NASA, một phần tên lửa của SpaceX có thể va chạm với Mặt Trăng vào đầu tháng 8 tới.

Đây là hệ quả ngoài dự liệu của vụ việc diễn ra hồi tháng 01/2025, tức khoảng một năm rưỡi trước, công ty của tỷ phú Elon Musk đã phóng tên lửa "Falcon 9", đưa hai tàu đổ bộ lên Mặt Trăng.

a-piece-of-a-spacex-rocket-will-crash-into-the-moo.jpg
Tầng trên cùng của tên lửa Falcon 9 được phóng đi đầu năm 2025 sẽ lao vào mặt trăng trong tháng 8.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Top khám phá động vật học thế kỷ XXI khiến giới khoa học kinh ngạc

Những thập niên đầu thế kỷ XXI đã mang đến hàng loạt phát hiện bất ngờ, chứng minh rằng thế giới động vật vẫn còn vô số bí mật đang chờ con người khám phá.

Nhiều người cho rằng con người đã khám phá gần như toàn bộ các loài động vật trên Trái Đất. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ trong hơn hai thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, các nhà động vật học đã liên tiếp công bố những phát hiện khiến cả giới khoa học kinh ngạc, từ những loài thú lớn hoàn toàn mới đến các hành vi chưa từng được ghi nhận.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới